На Костянтинівському напрямку РФ загрожує логістиці ЗСУ, - 93 ОМБр "Холодний Яр"

Ворог намагається порушити логістику Сил оборон на Костянтинівському напрямку та готує нові штурми. Активність тимчасово знизилась через погоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Віталій П’ясецький.

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"Через центр і правий фланг наших бойових порядків ворог дещо зменшив активність. Є підозра, що вони перекинули свої підрозділи на більш пріоритетні для них напрямки. По лівому флангу, через населений пункт Іллінівка, вони намагаються просунутися до південно-західної околиці Костянтинівки. Щоб створити загрозу логістиці, або в разі успіху перерізати саме населений пункт Костянтинівка", — зазначив головний сержант 93 ОМБр.

Що передувало?

За даними Генштабу, на Костянтинівському напрямку минулої доби ворог здійснив 17 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

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