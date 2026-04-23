Ситуація в районі Костянтинівки: ворог активно намагається інфільтруватися в місто, - DeepState
Російські війська активно намагається інфільтруватися в Костянтинівку на Донеччині, застосовуючи велику кількість піхоти.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Ворог просочується у приватному секторі
Як зазначається, найбільше просочувань і спроб накопичення фіксується в приватному секторі на південно-східних околицях Костянтинівки. Щільна забудова приватного сектору дає можливість ховатися в руїнах та будинках, що ускладнює ударно-пошукові роботи для українських пілотів.
"Відповідна зона чим далі тим більше стає небезпечною, адже стале накопичення противника та його закріплення там дасть можливість для просочування в глибину міста, що вже відбувається в поодиноких, але на щастя, безуспішних спробах", - йдеться в повідомленні.
Ситуація в районі Новодмитрівки
За даними DeepState, одночасно з цим відбувається активне просочування на східних околицях у районі населеного пункту Новодмитрівка, де здійснюється фіксація росіян, які намагаються зайняти село, що дасть змогу також здійснювати накопичення, з подальшим заходом в місто.
Південно-західні околиці Костянтинівки
Додатковим напрямком тиску окупантів є південно-західні околиці Костянтинівки в районі населених пунктів Бересток та Іллінівка.
"Зокрема, з'ясовуємо, чи Бересток взагалі перебуває під нашим контролем, чи там просто безрезультатно тримають позиції бійців СОУ, через які активно просочується противник", - додали аналітики.
Брак людей
Також у DeepState повідомляють про нестачу людей на цьому відтинку, які б могли стримувати натиск росіян. Зокрема, найбільший ресурс для знищення та блокування інфільтрацій є дрони, якими українські бійці вишукують росіян. Вони безперестанно намагаються стримувати піхоту противника, але її "безкінечна" кількість потроху проламує оборону Костянтинівки. Паралельно з цим війська РФ рівняють населений пункт із землею, що ускладнює його утримання.
Нестача людей? А я в тилу бачу купи вештаючихся поліціянтів та ТЦКунів , не кажучи вже про прокурорів, суддів, податківців, депутатиків та їнших різних чиновників , що роками фінансувалися з податків мирних працівників , яких зараз висмикують с залишків економіки і тим самим по-факту допомогають Путлу Поганому добивати Неньку!
Ця війна часом такою дивною здається !
Тим паче , що мене хіба що до ЗЕфолькштурму можуть потягти , але це ще мабуть попереду !
А ти це мені з "лисячої нори" на "нулі" пишеш ?
Якщо пілоти працюють то значить оборони особовим складом немає то чом би оркам і не інфільтруватися.
З Костянтинівкою вже ясно.