Новини Костянтинівський напрямок
Ситуація в районі Костянтинівки: ворог активно намагається інфільтруватися в місто, - DeepState

Ситуація в районі Костянтинівки

Російські війська активно намагається інфільтруватися в Костянтинівку на Донеччині, застосовуючи велику кількість піхоти.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Ворог просочується у приватному секторі

Як зазначається, найбільше просочувань і спроб накопичення фіксується в приватному секторі на південно-східних околицях Костянтинівки. Щільна забудова приватного сектору дає можливість ховатися в руїнах та будинках, що ускладнює ударно-пошукові роботи для українських пілотів.

"Відповідна зона чим далі тим більше стає небезпечною, адже стале накопичення противника та його закріплення там дасть можливість для просочування в глибину міста, що вже відбувається в поодиноких, але на щастя, безуспішних спробах", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі Новодмитрівки

За даними DeepState, одночасно з цим відбувається активне просочування на східних околицях у районі населеного пункту Новодмитрівка, де здійснюється фіксація росіян, які намагаються зайняти село, що дасть змогу також здійснювати накопичення, з подальшим заходом в місто.

Південно-західні околиці Костянтинівки

Додатковим напрямком тиску окупантів є південно-західні околиці Костянтинівки в районі населених пунктів Бересток та Іллінівка.

"Зокрема, з'ясовуємо, чи Бересток взагалі перебуває під нашим контролем, чи там просто безрезультатно тримають позиції бійців СОУ, через які активно просочується противник", - додали аналітики.

Брак людей

Також у DeepState повідомляють про нестачу людей на цьому відтинку, які б могли стримувати натиск росіян. Зокрема, найбільший ресурс для знищення та блокування інфільтрацій є дрони, якими українські бійці вишукують росіян. Вони безперестанно намагаються стримувати піхоту противника, але її "безкінечна" кількість потроху проламує оборону Костянтинівки. Паралельно з цим війська РФ рівняють населений пункт із землею, що ускладнює його утримання.

Вже залізають в Констянтинівку а потім їх викурити майже неможливо
23.04.2026 18:37 Відповісти
Дякую головнокомандувачу Сирському, дуже дякую верховному командувачу Зеленському! Ви шашлики вже замаринували чи вже поїли?! Стратеги!!!
23.04.2026 18:37 Відповісти
Сумно. Повторюється історія з Покровськом та Мирноградом . Приготуватися Дружківці та Слов'янську ... чи не так , ЗЕленський ?

"Також у DeepState повідомляють про нестачу людей на цьому відтинку, які б могли стримувати натиск росіян. "

Нестача людей? А я в тилу бачу купи вештаючихся поліціянтів та ТЦКунів , не кажучи вже про прокурорів, суддів, податківців, депутатиків та їнших різних чиновників , що роками фінансувалися з податків мирних працівників , яких зараз висмикують с залишків економіки і тим самим по-факту допомогають Путлу Поганому добивати Неньку!

Ця війна часом такою дивною здається !
23.04.2026 19:07 Відповісти
Засуджуєш ухилянтів.А сам де воював?
23.04.2026 19:19 Відповісти
А чого я маю воювати , коли сам Верховний Головнокомандувач - ЧОТИРИЧІ УХИЛЯНТ ?!

Тим паче , що мене хіба що до ЗЕфолькштурму можуть потягти , але це ще мабуть попереду !

А ти це мені з "лисячої нори" на "нулі" пишеш ?
23.04.2026 19:39 Відповісти
Якщо пілоти працюють то значить оборони особовим складом немає то чом би оркам і не інфільтруватися.
Якщо пілоти працюють то значить оборони особовим складом немає то чом би оркам і не інфільтруватися.
23.04.2026 20:14 Відповісти
З Костянтинівкою вже ясно.
З Костянтинівкою вже ясно.
23.04.2026 20:20 Відповісти
 
 