Росіяни вдарили 3-тонною авіабомбою по Костянтинівці, знісши цілий квартал багатоповерхівок. ВIДЕО

Російська армія продовжує застосовувати тактику "випаленої землі", використовуючи проти мирних українських міст боєприпаси надзвичайної руйнівної сили. У мережі з'явилися шокуючі кадри наслідків прильоту тритонної російської авіабомби (імовірно, ФАБ-3000) по Костянтинівці, що на Донеччині. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео об'єктивного контролю, зняте аеророзвідкою прикордонного підрозділу "Фенікс", демонструє результати так званого російського "визволення". Вибух такої потужності призвів до фактичного зникнення цілого кварталу. Багатоповерхові житлові будинки були зруйновані до самих фундаментів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

