Росіяни вдарили 3-тонною авіабомбою по Костянтинівці, знісши цілий квартал багатоповерхівок. ВIДЕО

Російська армія продовжує застосовувати тактику "випаленої землі", використовуючи проти мирних українських міст боєприпаси надзвичайної руйнівної сили. У мережі з'явилися шокуючі кадри наслідків прильоту тритонної російської авіабомби (імовірно, ФАБ-3000) по Костянтинівці, що на Донеччині. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео об'єктивного контролю, зняте аеророзвідкою прикордонного підрозділу "Фенікс", демонструє результати так званого російського "визволення". Вибух такої потужності призвів до фактичного зникнення цілого кварталу. Багатоповерхові житлові будинки були зруйновані до самих фундаментів.

Також дивіться: Окупанти вдарили дроном по пасажирському потягу в Херсоні та цинічно похвалилися кадрами атаки. ВIДЕО

ДПСУ Держприкордонслужба (6670) Донецька область (11023) бомбардування (361) Краматорський район (1160) Покровський район (1717) Костянтинівка (579)
ублюдки..
21.04.2026 11:32 Відповісти
А чому не можна у відповідь так скинути на курсь, бєлгород, брянськ?
21.04.2026 11:39 Відповісти
Ілюдей в них більше,то всьо,здаємось,да,лаврінєнка?
21.04.2026 12:02 Відповісти
ублюдки..
21.04.2026 11:32 Відповісти
А чому не можна у відповідь так скинути на курсь, бєлгород, брянськ?
21.04.2026 11:39 Відповісти
Бо зіб'ють. Чи для вас новина, що у кацапів літаки на покоління новійші за наші, і їхні радари та ракети повітря-повітря б'ють набагато далі, ніж наші? Чи може для вас новина, що у кацапів цих літаків в 20 раз більше ніж у нас?
21.04.2026 11:46 Відповісти
Ілюдей в них більше,то всьо,здаємось,да,лаврінєнка?
21.04.2026 12:02 Відповісти
3 тонна бомба це вже аналог ядерної зброї, Україна має вимагати в ООН відновлення ядерного статусу і передачу їй ядерної зброї!
21.04.2026 13:00 Відповісти
то може зробити 3х тонну бомбу і ракетоносій для початку?, бо ядерною зброєю, якщо її і зробиш, то не використаєш. у цьому немає сенсу навіть в концепції "стримування", бо йде війна повною котушкою.
21.04.2026 18:08 Відповісти
Ні, не новина. Новина те, що заяви прл симетричні відповіді є а дій немає
21.04.2026 12:04 Відповісти
Тобто палаючі НПЗ і військові заводи на росії - це для вас не відповідь?
21.04.2026 12:13 Відповісти
Ви думаєте русні цивільній.на це не плювати?
Але я не маю бажання щось доводити.
Я знаю, що в нас руйнуюця міста олин за одним, а в них.ні.
21.04.2026 12:27 Відповісти
Оце так. Це ж просто тотальна перевага в повітрі. З такими показниками навіть незрозуміло, чому їхні війська досі не на кордоні з Польщею. Що їм заважає? Може, бережуть сили для головного ривка?
21.04.2026 12:07 Відповісти
Перевага у літаках (а не у повітрі) - тобто - КАБи - це взагалі чи не єдине, що їм дозволяє якось просуватися.

"навіть незрозуміло"
Перевага у літаках не дає абсолютної переваги на полі бою.
21.04.2026 12:09 Відповісти
Вам смішно?
21.04.2026 12:54 Відповісти
Літаки такого самого покоління.В нас вони не модернізовані і все.
21.04.2026 12:53 Відповісти
Наші Су-27 - 4 покоління, їх Су-34, Су-35 - 4,5 покоління, Су-57 - 5 покоління.
І так, на наших стоять застарілі радари.
І навіть передані нам Ф-16 застарілих модифікацій без радарів і ракет, здатних бити на 200 км.
21.04.2026 12:57 Відповісти
Не існує 4.5 покоління.А СУ-57 не дотягує до справжнього 5 покоління.Я і написав,що нам передали немодернізовані.
21.04.2026 17:11 Відповісти
Називайте як хочете - 4,5 4++ чи ще якось. Факт у тому, що вони принципово якісно переважають наші літаки у можливостях дистанційного ведення бою.
21.04.2026 17:45 Відповісти
Літаки пускають Шторм Шедов.На жаль,Україна немає подібних таких ракет,власної розробки.Є Нептуни,але з землі вони запускаються,колись плани були ще і для повітряної версії..Але зараз нічого не чути.
21.04.2026 17:15 Відповісти
Шторм Шедоу коштує від $2,5 мільйона, а бойову масу має 450 кг.
ФАБ-500 з УМПК коштує близько $25 тисяч - у 100 раз дешевше.

Тому неможливо замінити ФАБ з УМПК ракетами - це тупо занадто дорого.
21.04.2026 17:49 Відповісти
Так то бомба.а то ракета.Ракети не заміна.Ракети для враження дальніх цілей.В нас колись було тисячі цих фабів.
21.04.2026 17:52 Відповісти
Так і у статті бомба, а не ракета.

"Колись було" - більшість наших складів кацапи знищили давно.
21.04.2026 18:08 Відповісти
Ну так виносити авацію,то потрібно саме ракетами.
21.04.2026 21:54 Відповісти
Знищили і самі раніше утилізували.
21.04.2026 21:55 Відповісти
На озброєнні винищувачів європейських країн НАТО є ракета "повітря-повітря" Метеор.
Декілька таких винищувачів з пілотами-контрактниками, озброєних Метеорами
здатні відігнати літаки рашистів далеко вглиб від зони пуску бомб на платформах.
Про контрзаходи мабуть потрібно домовлятися з партнерами в Європі, а не з Трампутом.
21.04.2026 19:27 Відповісти
Тому що у половини влади сімʼї, бізнес в житло там
21.04.2026 11:47 Відповісти
Це жесть(
Не хочеться в це вірити
21.04.2026 12:05 Відповісти
У чому ж жесть? Це звичайні й суворі будні тотальної війни з андрофагами.
21.04.2026 12:11 Відповісти
Це маячня з кацапської методички, а не жесть. Бот Олександр #620811 з позавчорашньою реєстрацією робить вкид, а йому лайки накидують.
21.04.2026 12:11 Відповісти
А як щодо декларування доходів на мацкві зеленим депутатом? Задекларовав 5 тонн золота і квартиру у мацкві.
21.04.2026 12:24 Відповісти
З чого?
21.04.2026 20:21 Відповісти
А Трамп із зятьком, все ніяк не зліплять якогось отого «ДІЛА», з маніяком прутіним, на міфічні його видумки…
21.04.2026 11:32 Відповісти
До чого тут Рудий Донні ? Сьогодні 7-мі Роковини Великої Перемоги укровиборців73% над Злочинним Режимом Папєрєдніка ... тоді Президентом США був той самий Трамп і я щось не пригадую , щоб Трамп радив обрати Президентом України замість професійного політика та дипломата якогось шоумена , що бігав в трико або напівголяка по клованському подіуму і називав Україну акторкою з німецьких порнофільмів.

Переможці73% наголосували 7 років тому , а винним роблять престарілого Рудого Діда ... дивно це якось дуже м'яко кажучи.
21.04.2026 13:37 Відповісти
Та все як завжди , кругом всі винуваті, а ми святі та божі. Трамп ще на початку президенства сказав, що не зацікавлений в продовженні війни чи в нанесені стратегічної поразки рашці. Ніколи нічого нам особисто не обіцяв і не змушував нас зменшувати армію, продавати військову техніку , зменшувати видатки на армію і тп. зате тепер він винний у війні яка йому не цікава взагалі. Он коли рашка напала на грузію , то ми що , щось зробили ? Чи може бодай висновки - ні. Зате тепер всі повинні допомагати нам...
21.04.2026 17:22 Відповісти
Коли московити напали на Грузію, президент Ющенко разом із президентами Польщі, країн Балтії приїхали до Тбілісі. Частково це призупинило наступ орків. Звісно, попередження від США та маневри їх кораблів значно посилили цю підтримку. Україна допомогла танками, наші пілоти вертольотів врятували багато цивільних, що втекли від бойових дій в гори і опинились у вкрай важких умовах.
А от належних висновків на державному рівні так ніхто і не зробив.
21.04.2026 18:41 Відповісти
Цікаво, а де наше ппо? Кончюзаспу прикриває?
21.04.2026 11:36 Відповісти
про нашу відповідь, ми звісно не чуємо і не бачимо.....
бо, наше зелене гундосе зе!чмо дуже бажає позаглядати в очко *****, мирно, звичайно!
21.04.2026 11:39 Відповісти
Пора проявити народну ініціативу - зібрати гроші, купити хоч пару таких бомб, найняти пілота і скинути на прикордоне кацапське місто !!!
21.04.2026 11:48 Відповісти
угу притулі скинутись чи стерненку якомусь на супутник
21.04.2026 13:22 Відповісти
Я пам'ятаю була стаття на Цензорі, в минулому році, там казали, що вже є рішення проти КАБів.
21.04.2026 11:51 Відповісти
гРИЦЕНКО-**** дивись
21.04.2026 11:57 Відповісти
Ну підАри кацапсячі, шо тут говорити...
21.04.2026 12:06 Відповісти
Це все за підтримки так званих західних партнерів, у яких є в 10 разів більше далекобійних ракет повітря-повітря до ф-16, ніж в росії літаків.
21.04.2026 12:15 Відповісти
Захід купував зерно у Сталіна коли в Україні робили геноцид голодом.Зараз нафту купують тим самим спонсорують російський тероризм. Видно Західні цінності мають вибіркову дію..
21.04.2026 14:42 Відповісти
Уроды...
21.04.2026 12:21 Відповісти
Де ж рішення проти КАБів? П'ятий рік війни йде і нуль в боротьбі з цим "ноу-хау" рашистів.
21.04.2026 12:25 Відповісти
кацапня вже понаписувала, що це зробили ВСУ. Раша - це ракова пухлина на тілі планети.
21.04.2026 12:25 Відповісти
Радянський С-200 збив російський літак за 250км 3 роки назад в Ростовській області.

Всрате НАТО немає ракети ППО, яке може збити висотний літак на дальності хоча би 70км.

Європа і США з трильйоном на оборону всрались на цій війні. Не треба було на цих західних ідіотів і надіятись
21.04.2026 12:59 Відповісти
НАТО має на озброєнні ракету повітря-повітря Метеор. Ракета стоїть на озброєнні винищувачів Eurofighter Typhoon, Rafale, Gripen та інтегрується на F-35.
Максимальна дальність - понад 200 км (деякі оцінки вказують на 250-300 км у балістичному режимі). Швидкість - понад 4М (понад 4800 км/год). Створює «Зону без втечі» (No Escape Zone). Завдяки додатковому бортовому двигуну ППРД ракета підтримує високу швидкість протягом усього польоту, що значно знижує шанси ворожого літака на ухилення, забезпечуючи найбільшу зону гарантованого ураження серед аналогів.
21.04.2026 19:17 Відповісти
зеленский де наші такіж бомби - дрончиками з 5-10 кг вибухівки війну не виграєш. Взагалі нічого не робить для фронту окрім одного - насильницької мобілізації українців під таки бомби.
21.04.2026 13:00 Відповісти
я вам нічєго не должен, вже відповідав раніше
21.04.2026 14:13 Відповісти
А бити по Москві --не можна.
21.04.2026 14:17 Відповісти
*********** кацапы , ЭТО мы вам будем показывать и ч/з 1000 лет !!!!(((
21.04.2026 14:55 Відповісти
За 30 лет минус 20 миллионов. Вы невероятный оптимист.
21.04.2026 19:45 Відповісти
Поправка. За первые 30 лет.
21.04.2026 19:47 Відповісти
Недавно на марафоні було інтерв'ю з якимось французьким генералом НАТО, його запитували в прямому ефірі, чому НАТО не дає нам ракет для F16 щоб прикрити передову і унеможливити росіянам використовувати носії Кабів, він щось невнятне промичав посилаючись на політичні рішення... на ждунів насрати, але також там де впала ця бомба ймовірно були наші військові, очевидно, що у війні піхоти проти каба переможе останній.
21.04.2026 15:08 Відповісти
Якщо у них навіть є кілька пліснявих ракет, де вони візьмуть F-16 які можуть літати. Це ж НАТО.
21.04.2026 19:18 Відповісти
А чому б ні? Трамп санкції зняв, на нафту ціни підняв, "дружба" нафтопровід знову запрацює скоро кажуть.... то ж грошей є у нелюдей рашиських вистачає на бомби та ракети!!!
Де Українські КАБи не питаю..... який сенс.....
21.04.2026 16:24 Відповісти
У мене питання,нас вбивають,надають наші міста,в наша влада знову починає транзит кацапської нафти нашою територію! Це як розуміти?
21.04.2026 18:41 Відповісти
Мадяр відкрито пригрозив Зе. А Зе такий маленький і беззахисний. Що йому ще робити.
21.04.2026 19:24 Відповісти
запитайте у єс і мадярів, як це розуміти
23.04.2026 01:30 Відповісти
пизад місту. пам'ятаю його як глибокий тил...
21.04.2026 20:18 Відповісти
Кийову ***** на КАБи, бо вони ще до нього не долітають
21.04.2026 20:38 Відповісти
Перетворюють на Сектор Газа - беруть приклад з ізраільтян.
21.04.2026 22:46 Відповісти
 
 