Россияне нанесли удар 3-тонной авиабомбой по Константиновке, снесши целый квартал многоэтажек. ВИДЕО

Российская армия продолжает применять тактику "выжженной земли", используя против мирных украинских городов боеприпасы чрезвычайной разрушительной силы. В сети появились шокирующие кадры последствий падения трехтонной российской авиабомбы (предположительно, ФАБ-3000) на Константиновку в Донецкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео объективного контроля, снятое аэроразведкой пограничного подразделения "Феникс", демонстрирует результаты так называемого российского "освобождения". Взрыв такой мощности привел к фактическому исчезновению целого квартала. Многоэтажные жилые дома были разрушены до самых фундаментов.

