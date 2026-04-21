Россияне нанесли удар 3-тонной авиабомбой по Константиновке, снесши целый квартал многоэтажек. ВИДЕО
Российская армия продолжает применять тактику "выжженной земли", используя против мирных украинских городов боеприпасы чрезвычайной разрушительной силы. В сети появились шокирующие кадры последствий падения трехтонной российской авиабомбы (предположительно, ФАБ-3000) на Константиновку в Донецкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео объективного контроля, снятое аэроразведкой пограничного подразделения "Феникс", демонстрирует результаты так называемого российского "освобождения". Взрыв такой мощности привел к фактическому исчезновению целого квартала. Многоэтажные жилые дома были разрушены до самых фундаментов.
Але я не маю бажання щось доводити.
Я знаю, що в нас руйнуюця міста олин за одним, а в них.ні.
"навіть незрозуміло"
Перевага у літаках не дає абсолютної переваги на полі бою.
І так, на наших стоять застарілі радари.
І навіть передані нам Ф-16 застарілих модифікацій без радарів і ракет, здатних бити на 200 км.
ФАБ-500 з УМПК коштує близько $25 тисяч - у 100 раз дешевше.
Тому неможливо замінити ФАБ з УМПК ракетами - це тупо занадто дорого.
"Колись було" - більшість наших складів кацапи знищили давно.
Декілька таких винищувачів з пілотами-контрактниками, озброєних Метеорами
здатні відігнати літаки рашистів далеко вглиб від зони пуску бомб на платформах.
Про контрзаходи мабуть потрібно домовлятися з партнерами в Європі, а не з Трампутом.
Не хочеться в це вірити
Переможці73% наголосували 7 років тому , а винним роблять престарілого Рудого Діда ... дивно це якось дуже м'яко кажучи.
А от належних висновків на державному рівні так ніхто і не зробив.
бо, наше зелене гундосе зе!чмо дуже бажає позаглядати в очко *****, мирно, звичайно!
Всрате НАТО немає ракети ППО, яке може збити висотний літак на дальності хоча би 70км.
Європа і США з трильйоном на оборону всрались на цій війні. Не треба було на цих західних ідіотів і надіятись
Максимальна дальність - понад 200 км (деякі оцінки вказують на 250-300 км у балістичному режимі). Швидкість - понад 4М (понад 4800 км/год). Створює «Зону без втечі» (No Escape Zone). Завдяки додатковому бортовому двигуну ППРД ракета підтримує високу швидкість протягом усього польоту, що значно знижує шанси ворожого літака на ухилення, забезпечуючи найбільшу зону гарантованого ураження серед аналогів.
Де Українські КАБи не питаю..... який сенс.....