РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13696 посетителей онлайн
Новости Видео Военные преступления россиян
17 801 66

Россияне нанесли удар 3-тонной авиабомбой по Константиновке, снесши целый квартал многоэтажек. ВИДЕО

Российская армия продолжает применять тактику "выжженной земли", используя против мирных украинских городов боеприпасы чрезвычайной разрушительной силы. В сети появились шокирующие кадры последствий падения трехтонной российской авиабомбы (предположительно, ФАБ-3000) на Константиновку в Донецкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео объективного контроля, снятое аэроразведкой пограничного подразделения "Феникс", демонстрирует результаты так называемого российского "освобождения". Взрыв такой мощности привел к фактическому исчезновению целого квартала. Многоэтажные жилые дома были разрушены до самых фундаментов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Госпогранслужба Донецкая область бомбардировка Краматорский район Покровский район Константиновка
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
ублюдки..
показать весь комментарий
21.04.2026 11:32 Ответить
+17
А чому не можна у відповідь так скинути на курсь, бєлгород, брянськ?
показать весь комментарий
21.04.2026 11:39 Ответить
+7
Ілюдей в них більше,то всьо,здаємось,да,лаврінєнка?
показать весь комментарий
21.04.2026 12:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ублюдки..
показать весь комментарий
21.04.2026 11:32 Ответить
А чому не можна у відповідь так скинути на курсь, бєлгород, брянськ?
показать весь комментарий
21.04.2026 11:39 Ответить
Бо зіб'ють. Чи для вас новина, що у кацапів літаки на покоління новійші за наші, і їхні радари та ракети повітря-повітря б'ють набагато далі, ніж наші? Чи може для вас новина, що у кацапів цих літаків в 20 раз більше ніж у нас?
показать весь комментарий
21.04.2026 11:46 Ответить
Ілюдей в них більше,то всьо,здаємось,да,лаврінєнка?
показать весь комментарий
21.04.2026 12:02 Ответить
3 тонна бомба це вже аналог ядерної зброї, Україна має вимагати в ООН відновлення ядерного статусу і передачу їй ядерної зброї!
показать весь комментарий
21.04.2026 13:00 Ответить
то може зробити 3х тонну бомбу і ракетоносій для початку?, бо ядерною зброєю, якщо її і зробиш, то не використаєш. у цьому немає сенсу навіть в концепції "стримування", бо йде війна повною котушкою.
показать весь комментарий
21.04.2026 18:08 Ответить
Ні, не новина. Новина те, що заяви прл симетричні відповіді є а дій немає
показать весь комментарий
21.04.2026 12:04 Ответить
Тобто палаючі НПЗ і військові заводи на росії - це для вас не відповідь?
показать весь комментарий
21.04.2026 12:13 Ответить
Ви думаєте русні цивільній.на це не плювати?
Але я не маю бажання щось доводити.
Я знаю, що в нас руйнуюця міста олин за одним, а в них.ні.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:27 Ответить
Оце так. Це ж просто тотальна перевага в повітрі. З такими показниками навіть незрозуміло, чому їхні війська досі не на кордоні з Польщею. Що їм заважає? Може, бережуть сили для головного ривка?
показать весь комментарий
21.04.2026 12:07 Ответить
Перевага у літаках (а не у повітрі) - тобто - КАБи - це взагалі чи не єдине, що їм дозволяє якось просуватися.

"навіть незрозуміло"
Перевага у літаках не дає абсолютної переваги на полі бою.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:09 Ответить
Вам смішно?
показать весь комментарий
21.04.2026 12:54 Ответить
Літаки такого самого покоління.В нас вони не модернізовані і все.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:53 Ответить
Наші Су-27 - 4 покоління, їх Су-34, Су-35 - 4,5 покоління, Су-57 - 5 покоління.
І так, на наших стоять застарілі радари.
І навіть передані нам Ф-16 застарілих модифікацій без радарів і ракет, здатних бити на 200 км.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:57 Ответить
Не існує 4.5 покоління.А СУ-57 не дотягує до справжнього 5 покоління.Я і написав,що нам передали немодернізовані.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:11 Ответить
Називайте як хочете - 4,5 4++ чи ще якось. Факт у тому, що вони принципово якісно переважають наші літаки у можливостях дистанційного ведення бою.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:45 Ответить
Літаки пускають Шторм Шедов.На жаль,Україна немає подібних таких ракет,власної розробки.Є Нептуни,але з землі вони запускаються,колись плани були ще і для повітряної версії..Але зараз нічого не чути.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:15 Ответить
Шторм Шедоу коштує від $2,5 мільйона, а бойову масу має 450 кг.
ФАБ-500 з УМПК коштує близько $25 тисяч - у 100 раз дешевше.

Тому неможливо замінити ФАБ з УМПК ракетами - це тупо занадто дорого.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:49 Ответить
Так то бомба.а то ракета.Ракети не заміна.Ракети для враження дальніх цілей.В нас колись було тисячі цих фабів.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:52 Ответить
Так і у статті бомба, а не ракета.

"Колись було" - більшість наших складів кацапи знищили давно.
показать весь комментарий
21.04.2026 18:08 Ответить
Ну так виносити авацію,то потрібно саме ракетами.
показать весь комментарий
21.04.2026 21:54 Ответить
Знищили і самі раніше утилізували.
показать весь комментарий
21.04.2026 21:55 Ответить
На озброєнні винищувачів європейських країн НАТО є ракета "повітря-повітря" Метеор.
Декілька таких винищувачів з пілотами-контрактниками, озброєних Метеорами
здатні відігнати літаки рашистів далеко вглиб від зони пуску бомб на платформах.
Про контрзаходи мабуть потрібно домовлятися з партнерами в Європі, а не з Трампутом.
показать весь комментарий
21.04.2026 19:27 Ответить
Тому що у половини влади сімʼї, бізнес в житло там
показать весь комментарий
21.04.2026 11:47 Ответить
Це жесть(
Не хочеться в це вірити
показать весь комментарий
21.04.2026 12:05 Ответить
У чому ж жесть? Це звичайні й суворі будні тотальної війни з андрофагами.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:11 Ответить
Це маячня з кацапської методички, а не жесть. Бот Олександр #620811 з позавчорашньою реєстрацією робить вкид, а йому лайки накидують.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:11 Ответить
А як щодо декларування доходів на мацкві зеленим депутатом? Задекларовав 5 тонн золота і квартиру у мацкві.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:24 Ответить
З чого?
показать весь комментарий
21.04.2026 20:21 Ответить
А Трамп із зятьком, все ніяк не зліплять якогось отого «ДІЛА», з маніяком прутіним, на міфічні його видумки…
показать весь комментарий
21.04.2026 11:32 Ответить
До чого тут Рудий Донні ? Сьогодні 7-мі Роковини Великої Перемоги укровиборців73% над Злочинним Режимом Папєрєдніка ... тоді Президентом США був той самий Трамп і я щось не пригадую , щоб Трамп радив обрати Президентом України замість професійного політика та дипломата якогось шоумена , що бігав в трико або напівголяка по клованському подіуму і називав Україну акторкою з німецьких порнофільмів.

Переможці73% наголосували 7 років тому , а винним роблять престарілого Рудого Діда ... дивно це якось дуже м'яко кажучи.
показать весь комментарий
21.04.2026 13:37 Ответить
Та все як завжди , кругом всі винуваті, а ми святі та божі. Трамп ще на початку президенства сказав, що не зацікавлений в продовженні війни чи в нанесені стратегічної поразки рашці. Ніколи нічого нам особисто не обіцяв і не змушував нас зменшувати армію, продавати військову техніку , зменшувати видатки на армію і тп. зате тепер він винний у війні яка йому не цікава взагалі. Он коли рашка напала на грузію , то ми що , щось зробили ? Чи може бодай висновки - ні. Зате тепер всі повинні допомагати нам...
показать весь комментарий
21.04.2026 17:22 Ответить
Коли московити напали на Грузію, президент Ющенко разом із президентами Польщі, країн Балтії приїхали до Тбілісі. Частково це призупинило наступ орків. Звісно, попередження від США та маневри їх кораблів значно посилили цю підтримку. Україна допомогла танками, наші пілоти вертольотів врятували багато цивільних, що втекли від бойових дій в гори і опинились у вкрай важких умовах.
А от належних висновків на державному рівні так ніхто і не зробив.
показать весь комментарий
21.04.2026 18:41 Ответить
Цікаво, а де наше ппо? Кончюзаспу прикриває?
показать весь комментарий
21.04.2026 11:36 Ответить
про нашу відповідь, ми звісно не чуємо і не бачимо.....
бо, наше зелене гундосе зе!чмо дуже бажає позаглядати в очко *****, мирно, звичайно!
показать весь комментарий
21.04.2026 11:39 Ответить
Пора проявити народну ініціативу - зібрати гроші, купити хоч пару таких бомб, найняти пілота і скинути на прикордоне кацапське місто !!!
показать весь комментарий
21.04.2026 11:48 Ответить
угу притулі скинутись чи стерненку якомусь на супутник
показать весь комментарий
21.04.2026 13:22 Ответить
Я пам'ятаю була стаття на Цензорі, в минулому році, там казали, що вже є рішення проти КАБів.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:51 Ответить
гРИЦЕНКО-**** дивись
показать весь комментарий
21.04.2026 11:57 Ответить
Ну підАри кацапсячі, шо тут говорити...
показать весь комментарий
21.04.2026 12:06 Ответить
Це все за підтримки так званих західних партнерів, у яких є в 10 разів більше далекобійних ракет повітря-повітря до ф-16, ніж в росії літаків.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:15 Ответить
Захід купував зерно у Сталіна коли в Україні робили геноцид голодом.Зараз нафту купують тим самим спонсорують російський тероризм. Видно Західні цінності мають вибіркову дію..
показать весь комментарий
21.04.2026 14:42 Ответить
Уроды...
показать весь комментарий
21.04.2026 12:21 Ответить
Де ж рішення проти КАБів? П'ятий рік війни йде і нуль в боротьбі з цим "ноу-хау" рашистів.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:25 Ответить
кацапня вже понаписувала, що це зробили ВСУ. Раша - це ракова пухлина на тілі планети.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:25 Ответить
Радянський С-200 збив російський літак за 250км 3 роки назад в Ростовській області.

Всрате НАТО немає ракети ППО, яке може збити висотний літак на дальності хоча би 70км.

Європа і США з трильйоном на оборону всрались на цій війні. Не треба було на цих західних ідіотів і надіятись
показать весь комментарий
21.04.2026 12:59 Ответить
НАТО має на озброєнні ракету повітря-повітря Метеор. Ракета стоїть на озброєнні винищувачів Eurofighter Typhoon, Rafale, Gripen та інтегрується на F-35.
Максимальна дальність - понад 200 км (деякі оцінки вказують на 250-300 км у балістичному режимі). Швидкість - понад 4М (понад 4800 км/год). Створює «Зону без втечі» (No Escape Zone). Завдяки додатковому бортовому двигуну ППРД ракета підтримує високу швидкість протягом усього польоту, що значно знижує шанси ворожого літака на ухилення, забезпечуючи найбільшу зону гарантованого ураження серед аналогів.
показать весь комментарий
21.04.2026 19:17 Ответить
зеленский де наші такіж бомби - дрончиками з 5-10 кг вибухівки війну не виграєш. Взагалі нічого не робить для фронту окрім одного - насильницької мобілізації українців під таки бомби.
показать весь комментарий
21.04.2026 13:00 Ответить
я вам нічєго не должен, вже відповідав раніше
показать весь комментарий
21.04.2026 14:13 Ответить
А бити по Москві --не можна.
показать весь комментарий
21.04.2026 14:17 Ответить
*********** кацапы , ЭТО мы вам будем показывать и ч/з 1000 лет !!!!(((
показать весь комментарий
21.04.2026 14:55 Ответить
За 30 лет минус 20 миллионов. Вы невероятный оптимист.
показать весь комментарий
21.04.2026 19:45 Ответить
Поправка. За первые 30 лет.
показать весь комментарий
21.04.2026 19:47 Ответить
Недавно на марафоні було інтерв'ю з якимось французьким генералом НАТО, його запитували в прямому ефірі, чому НАТО не дає нам ракет для F16 щоб прикрити передову і унеможливити росіянам використовувати носії Кабів, він щось невнятне промичав посилаючись на політичні рішення... на ждунів насрати, але також там де впала ця бомба ймовірно були наші військові, очевидно, що у війні піхоти проти каба переможе останній.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:08 Ответить
Якщо у них навіть є кілька пліснявих ракет, де вони візьмуть F-16 які можуть літати. Це ж НАТО.
показать весь комментарий
21.04.2026 19:18 Ответить
А чому б ні? Трамп санкції зняв, на нафту ціни підняв, "дружба" нафтопровід знову запрацює скоро кажуть.... то ж грошей є у нелюдей рашиських вистачає на бомби та ракети!!!
Де Українські КАБи не питаю..... який сенс.....
показать весь комментарий
21.04.2026 16:24 Ответить
У мене питання,нас вбивають,надають наші міста,в наша влада знову починає транзит кацапської нафти нашою територію! Це як розуміти?
показать весь комментарий
21.04.2026 18:41 Ответить
Мадяр відкрито пригрозив Зе. А Зе такий маленький і беззахисний. Що йому ще робити.
показать весь комментарий
21.04.2026 19:24 Ответить
запитайте у єс і мадярів, як це розуміти
показать весь комментарий
23.04.2026 01:30 Ответить
пизад місту. пам'ятаю його як глибокий тил...
показать весь комментарий
21.04.2026 20:18 Ответить
Кийову ***** на КАБи, бо вони ще до нього не долітають
показать весь комментарий
21.04.2026 20:38 Ответить
Перетворюють на Сектор Газа - беруть приклад з ізраільтян.
показать весь комментарий
21.04.2026 22:46 Ответить
 
 