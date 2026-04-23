РФ активизировала попытки приблизиться к Купянску, - Трегубов

Российские войска пытаются проникнуть в направлении Купянска с севера, однако украинские силы обороны отражают атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Сейчас наблюдается попытка проникновения через населенный пункт Голубовка на севере города и попытка инфильтрации через него. Там, к сожалению, россияне подошли немного ближе, чем были раньше, поэтому эти попытки сейчас довольно активны, так как само расстояние между российскими позициями и городом Купянск сократилось", - сказал Трегубов.

Он также подчеркнул, что фиксируется активизация боевых действий на одном из участков фронта, в частности из-за увеличения растительности. Это затрудняет наблюдение за врагом и создает дополнительные тактические возможности для противника.

По словам спикера, российские войска продолжают попытки давления на украинские позиции на левом берегу реки Оскил.

Они пытаются уменьшить украинский плацдарм и продвинуться в направлении Купянска-Вузлового. Трегубов также подчеркнул, что заявления российского руководства о якобы захвате города не соответствуют реальному положению дел на фронте.

Что предшествовало?

Российские войска активизировали атаки дронами после улучшения погоды на Купянском направлении. Украинские военные уничтожают точки запуска и операторов БПЛА.

