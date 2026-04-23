Новости Бои на Купянском направлении
РФ активизировала попытки приблизиться к Купянску, - Трегубов

Бои на Купянском направлении: враг пытается оказать давление на плацдарм ВСУ

Российские войска пытаются проникнуть в направлении Купянска с севера, однако украинские силы обороны отражают атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Сейчас наблюдается попытка проникновения через населенный пункт Голубовка на севере города и попытка инфильтрации через него. Там, к сожалению, россияне подошли немного ближе, чем были раньше, поэтому эти попытки сейчас довольно активны, так как само расстояние между российскими позициями и городом Купянск сократилось", - сказал Трегубов.

Он также подчеркнул, что фиксируется активизация боевых действий на одном из участков фронта, в частности из-за увеличения растительности. Это затрудняет наблюдение за врагом и создает дополнительные тактические возможности для противника. 

По словам спикера, российские войска продолжают попытки давления на украинские позиции на левом берегу реки Оскил.

Они пытаются уменьшить украинский плацдарм и продвинуться в направлении Купянска-Вузлового. Трегубов также подчеркнул, что заявления российского руководства о якобы захвате города не соответствуют реальному положению дел на фронте.

Что предшествовало?

Российские войска активизировали атаки дронами после улучшения погоды на Купянском направлении. Украинские военные уничтожают точки запуска и операторов БПЛА.

боевые действия Харьковская область Купянский район Купянск Куп'янськ-Вузловий
А ***** скільки разів казав шо КупЯнськнаш?
23.04.2026 11:14 Ответить
На жаль ЗСУ так і не змогли ліквідувати начебто оточених кацапів у Куп'янську. Scribblemaps і Deepstatemap взагалі демонструють стабільне погіршення ситуації навколо Куп'янська не на нашу користь. Одно можу сказати впевнено наші ******* ні чим не гірші від кацапських.
23.04.2026 11:31 Ответить
Двічі говорив. А наші вже - 22
23.04.2026 11:38 Ответить
Нашим треба говорити. Чи ти сумніваєшся, що Куп'янськ під контролем ЗСУ?
23.04.2026 11:41 Ответить
Та я взагалі в це не вірю.
23.04.2026 11:45 Ответить
трегубов, відомий байкарь.
23.04.2026 11:15 Ответить
Що значить "спроби наблизитися"? Рашисти, які зайняли центральну частину Куп'янська - так і продовжують там залишатися, хоча знаходяться у повному оточенні! Точна їх кількість невідома, їх весь час забезпечують зброєю, водою та провізією з безпілотників, а вони, у свою чергу, надають рашистському командуванню різноманітну інфу про поточний стан справ у місті. Чому й досі ЗСУ не знешкодили цей рашистський військовий осередок у Куп'янську - хз!
