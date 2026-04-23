Новини Бої на Куп'янському напрямку
458 7

РФ активізувала спроби наблизитися до Куп’янська, - Трегубов

Бої на Куп’янському напрямку: ворог намагається тиснути на плацдарм ЗСУ

Російські війська намагаються інфільтруватися в напрямку Куп’янська з півночі, однак українські сили оборони відбивають атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеефірі речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"Зараз є спроба заходу через населений пункт Голубівка на півночі міста і спроба інфільтрації через нього. Там, на жаль, росіяни підійшли трішки ближче, ніж вони були раніше, тому ці спроби зараз доволі активні, бо сама дистанція між російськими позиціями та містом Куп'янськ скоротилася", - сказав Трегубов.

Він також наголосив, що фіксується активізація  бойових дій на одному з ділянок фронту, зокрема через збільшення рослинності. Це ускладнює спостереження за ворогом та створює додаткові тактичні можливості для противника. 

За словами речника, російські війська продовжують спроби тиску на українські позиції на лівому березі річки Оскіл.

Вони намагаються зменшити український плацдарм та просунутися у напрямку Куп’янська-Вузлового. Трегубов також наголосив, що заяви російського керівництва про нібито захоплення міста не відповідають реальному стану справ на фронті.

Що передувало?

Російські війська активізували атаки дронами після покращення погоди на Куп'янському напрямку. Українські військові знищують точки запуску та операторів БпЛА.

А ***** скільки разів казав шо КупЯнськнаш?
23.04.2026 11:14 Відповісти
На жаль ЗСУ так і не змогли ліквідувати начебто оточених кацапів у Куп'янську. Scribblemaps і Deepstatemap взагалі демонструють стабільне погіршення ситуації навколо Куп'янська не на нашу користь. Одно можу сказати впевнено наші ******* ні чим не гірші від кацапських.
23.04.2026 11:31 Відповісти
Двічі говорив. А наші вже - 22
23.04.2026 11:38 Відповісти
Нашим треба говорити. Чи ти сумніваєшся, що Куп'янськ під контролем ЗСУ?
23.04.2026 11:41 Відповісти
Та я взагалі в це не вірю.
23.04.2026 11:45 Відповісти
трегубов, відомий байкарь.
23.04.2026 11:15 Відповісти
Що значить "спроби наблизитися"? Рашисти, які зайняли центральну частину Куп'янська - так і продовжують там залишатися, хоча знаходяться у повному оточенні! Точна їх кількість невідома, їх весь час забезпечують зброєю, водою та провізією з безпілотників, а вони, у свою чергу, надають рашистському командуванню різноманітну інфу про поточний стан справ у місті. Чому й досі ЗСУ не знешкодили цей рашистський військовий осередок у Куп'янську - хз!
23.04.2026 11:19 Відповісти
 
 