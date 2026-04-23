РФ активізувала спроби наблизитися до Куп’янська, - Трегубов

Російські війська намагаються інфільтруватися в напрямку Куп’янська з півночі, однак українські сили оборони відбивають атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеефірі речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"Зараз є спроба заходу через населений пункт Голубівка на півночі міста і спроба інфільтрації через нього. Там, на жаль, росіяни підійшли трішки ближче, ніж вони були раніше, тому ці спроби зараз доволі активні, бо сама дистанція між російськими позиціями та містом Куп'янськ скоротилася", - сказав Трегубов.

Він також наголосив, що фіксується активізація бойових дій на одному з ділянок фронту, зокрема через збільшення рослинності. Це ускладнює спостереження за ворогом та створює додаткові тактичні можливості для противника.

За словами речника, російські війська продовжують спроби тиску на українські позиції на лівому березі річки Оскіл.

Вони намагаються зменшити український плацдарм та просунутися у напрямку Куп’янська-Вузлового. Трегубов також наголосив, що заяви російського керівництва про нібито захоплення міста не відповідають реальному стану справ на фронті.

Що передувало?

Російські війська активізували атаки дронами після покращення погоди на Куп'янському напрямку. Українські військові знищують точки запуску та операторів БпЛА.

