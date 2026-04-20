ЗСУ нищать операторів російських дронів під Куп’янськом, - 116 ОМБр

Російські війська активізували атаки дронами після покращення погоди на Куп'янському напрямку. Українські військові знищують точки запуску та операторів БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів офіцер відділення комунікації 116-ї окремої механізованої бригади Валерій Кисельов.

Він зазначив, що останнім часом фіксується зростання інтенсивності атак ворога.

"Як тільки закінчуються тумани та дощі, небо заповнюється російськими дронами. Дрони насичують так звану кілзону. Ми воюємо з ними, вони воюють з нами. Логістика дуже страждає, потрібно її змінювати, підлаштовувати. Що з тим робити? Знищувати ворога на підходах, що і роблять наші дронарі. Вишукуючи їхні точки злету, вишукуючи точки, звідки працюють їхні оператори", - розповів офіцер відділення комунікації 116 ОМБр.

Що передувало?

Раніше речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що Російські війська активізували штурми поблизу Куп’янська, намагаючись вибити українські сили та створити умови для наступу з півночі.

