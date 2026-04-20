ВСУ уничтожают операторов российских дронов под Купянском, - 116 ОМБр

Российские войска активизировали атаки с использованием дронов после улучшения погодных условий на Купянском направлении. Украинские военные уничтожают точки запуска и операторов БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал офицер отдела связи 116-й отдельной механизированной бригады Валерий Киселев.

Он отметил, что в последнее время фиксируется рост интенсивности атак врага.

"Как только заканчиваются туманы и дожди, небо заполняется российскими дронами. Дроны насыщают так называемую зону полета. Мы воюем с ними, они воюют с нами. Логистика очень страдает, нужно ее менять, подстраивать. Что с этим делать? Уничтожать врага на подходах, что и делают наши дронары. Выявляя их точки взлета, выявляя точки, откуда работают их операторы", - рассказал офицер отделения связи 116 ОМБр.

Что предшествовало?

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что российские войска активизировали штурмы вблизи Купянска, пытаясь выбить украинские силы и создать условия для наступления с севера.

