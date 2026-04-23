С начала февраля ВСУ деоккупировали более 480 кв. км территории, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел беседу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Ричардом Найтоном.

Сырский поблагодарил Найтона за военную помощь Великобритании, оказанную Украине.

"Отдельно поблагодарил за предоставленное вооружение, военную технику, боеприпасы и высокотехнологичное оборудование. Отметил лидерскую роль Великобритании в деятельности "Морской коалиции" и "Коалиции дронов", - отметил он.

Боевые действия

Также главнокомандующий рассказал о текущей обстановке в районе ведения боевых действий.

"Несмотря на сложность ситуации, Силы обороны Украины ведут активную оборону. В марте нашими подразделениями освобождено почти 50 квадратных километров территории, а с начала февраля - более 480 квадратных километров.



Он подчеркнул, что ключевыми задачами Сил обороны остаются уничтожение противника, сдерживание его продвижения, нанесение ударов по тыловым районам, в том числе в глубине территории Российской Федерации, а также защита воздушного пространства Украины.

"Наша цель - сделать каждый шаг врага максимально затратным, эффективно сочетая интеллектуальные решения и современные технологии", - подчеркнул он.

