С начала февраля ВСУ деоккупировали более 480 кв. км территории, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел беседу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Ричардом Найтоном.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Сырский поблагодарил Найтона за военную помощь Великобритании, оказанную Украине.
"Отдельно поблагодарил за предоставленное вооружение, военную технику, боеприпасы и высокотехнологичное оборудование. Отметил лидерскую роль Великобритании в деятельности "Морской коалиции" и "Коалиции дронов", - отметил он.
Боевые действия
Также главнокомандующий рассказал о текущей обстановке в районе ведения боевых действий.
"Несмотря на сложность ситуации, Силы обороны Украины ведут активную оборону. В марте нашими подразделениями освобождено почти 50 квадратных километров территории, а с начала февраля - более 480 квадратных километров.
Он подчеркнул, что ключевыми задачами Сил обороны остаются уничтожение противника, сдерживание его продвижения, нанесение ударов по тыловым районам, в том числе в глубине территории Российской Федерации, а также защита воздушного пространства Украины.
"Наша цель - сделать каждый шаг врага максимально затратным, эффективно сочетая интеллектуальные решения и современные технологии", - подчеркнул он.
А від кого.тоді звільняли?