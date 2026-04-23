С начала февраля ВСУ деоккупировали более 480 кв. км территории, - Сырский

Сырский рассказал об успехах ВСУ: что удалось деоккупировать?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел беседу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Ричардом Найтоном.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Сырский поблагодарил Найтона за военную помощь Великобритании, оказанную Украине.

"Отдельно поблагодарил за предоставленное вооружение, военную технику, боеприпасы и высокотехнологичное оборудование. Отметил лидерскую роль Великобритании в деятельности "Морской коалиции" и "Коалиции дронов", - отметил он.

Также главнокомандующий рассказал о текущей обстановке в районе ведения боевых действий.

"Несмотря на сложность ситуации, Силы обороны Украины ведут активную оборону. В марте нашими подразделениями освобождено почти 50 квадратных километров территории, а с начала февраля - более 480 квадратных километров.

Он подчеркнул, что ключевыми задачами Сил обороны остаются уничтожение противника, сдерживание его продвижения, нанесение ударов по тыловым районам, в том числе в глубине территории Российской Федерации, а также защита воздушного пространства Украины.

"Наша цель - сделать каждый шаг врага максимально затратным, эффективно сочетая интеллектуальные решения и современные технологии", - подчеркнул он.

По бравурності на рівні герасимова не менше, ну а що ? В паралельних класах навчалися.
23.04.2026 12:18 Ответить
Чому тиша навколо Богодухова? Чотири дні підряд кацапи стирають центр міста. Абсолютно очевидний факт, що це нове місце де кацапи зайдуть через кордон. Але все нормально, все тихо, так само як було і у Вовчанську.
23.04.2026 11:51 Ответить
Холуй кремля просирський живе у паралельній реальності.
23.04.2026 11:57 Ответить
23.04.2026 11:51 Ответить
Під час контрнаступу влітку 2023 року ЗСУ звільнили близько 377 квадратних кілометрів території, переважно в червні
23.04.2026 11:54 Ответить
23.04.2026 11:57 Ответить
Це в якій області?
23.04.2026 12:06 Ответить
в сцырской области
23.04.2026 12:10 Ответить
Це десь на курщині?
А від кого.тоді звільняли?
23.04.2026 12:19 Ответить
Важливо зауважити, що у цей же період (лютий-квiтень 2026) Сили оборони проводили власні контратаки. Зокрема, у лютому та березні на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках українським військам вдалося звільнити близько 400 км² території, що частково нівелювало здобутки окупантів.
23.04.2026 12:24 Ответить
23.04.2026 13:00 Ответить
звісно що головком сирок з батьками на паРаші не кіздить
23.04.2026 12:13 Ответить
23.04.2026 12:18 Ответить
Для тех кто считает, что это много. Это квадрат чуть больше че 20х20 км.
23.04.2026 12:38 Ответить
23.04.2026 13:02 Ответить
23.04.2026 13:04 Ответить
 
 