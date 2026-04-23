Від початку лютого ЗСУ деокупували понад 480 кв. км території, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із начальником Штабу оборони Збройних Сил Великої Британії Річардом Найтоном.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Сирський подякував Найтону за військову допомогу Великої Британії, наданої Україні.
"Окремо подякував за надані озброєння, військову техніку, боєприпаси та високотехнологічне обладнання. Відзначив лідерську роль Великої Британії у діяльності "Морської коаліції" та "Коаліції дронів", - зазначив він.
Бойові дії
Також головком розповів про поточну обстановку в районі ведення бойових дій.
"Попри складність ситуації, Сили оборони України ведуть активну оборону. У березні нашими підрозділами звільнено майже 50 квадратних кілометрів території, а з початку лютого - понад 480 квадратних кілометрів.
Наголосив, що ключовими завданнями Сил оборони залишаються знищення противника, стримування його просування, ураження тилових районів, у тому числі в глибині території російської федерації, а також захист повітряного простору України.
Наша мета - зробити кожен крок ворога максимально затратним, ефективно поєднуючи інтелектуальні рішення та сучасні технології", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А від кого.тоді звільняли?