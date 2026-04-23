Від початку лютого ЗСУ деокупували понад 480 кв. км території, - Сирський

Сирський розповів про успіхи ЗСУ: що вдалося деокупувати?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із начальником Штабу оборони Збройних Сил Великої Британії Річардом Найтоном.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Сирський подякував Найтону за військову допомогу Великої Британії, наданої Україні.

"Окремо подякував за надані озброєння, військову техніку, боєприпаси та високотехнологічне обладнання. Відзначив лідерську роль Великої Британії у діяльності "Морської коаліції" та "Коаліції дронів", - зазначив він.

Також читайте: Триває змагання з РФ за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік, - Сирський

Також головком розповів про поточну обстановку в районі ведення бойових дій.

"Попри складність ситуації, Сили оборони України ведуть активну оборону. У березні нашими підрозділами звільнено майже 50 квадратних кілометрів території, а з початку лютого - понад 480 квадратних кілометрів.

Наголосив, що ключовими завданнями Сил оборони залишаються знищення противника, стримування його просування, ураження тилових районів, у тому числі в глибині території російської федерації, а також захист повітряного простору України.

Наша мета - зробити кожен крок ворога максимально затратним, ефективно поєднуючи інтелектуальні рішення та сучасні технології", - наголосив він.

Читайте: Сирський провів наради на передовій: Найважче на Покровському напрямку, ухвалено низку рішень

Чому тиша навколо Богодухова? Чотири дні підряд кацапи стирають центр міста. Абсолютно очевидний факт, що це нове місце де кацапи зайдуть через кордон. Але все нормально, все тихо, так само як було і у Вовчанську.
23.04.2026 11:51 Відповісти
Під час контрнаступу влітку 2023 року ЗСУ звільнили близько 377 квадратних кілометрів території, переважно в червні
23.04.2026 11:54 Відповісти
Холуй кремля просирський живе у паралельній реальності.
23.04.2026 11:57 Відповісти
Це в якій області?
23.04.2026 12:06 Відповісти
в сцырской области
23.04.2026 12:10 Відповісти
Це десь на курщині?
А від кого.тоді звільняли?
23.04.2026 12:19 Відповісти
Важливо зауважити, що у цей же період (лютий-квiтень 2026) Сили оборони проводили власні контратаки. Зокрема, у лютому та березні на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках українським військам вдалося звільнити близько 400 км² території, що частково нівелювало здобутки окупантів.
23.04.2026 12:24 Відповісти
звісно що головком сирок з батьками на паРаші не кіздить
23.04.2026 12:13 Відповісти
По бравурності на рівні герасимова не менше, ну а що ? В паралельних класах навчалися.
23.04.2026 12:18 Відповісти
Для тех кто считает, что это много. Это квадрат чуть больше че 20х20 км.
23.04.2026 12:38 Відповісти
 
 