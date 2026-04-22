Сирський провів наради на передовій: Найважче на Покровському напрямку, ухвалено низку рішень

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час чергової робочої поїздки зустрівся з керівництвом наступального угруповання Сил оборони.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

Де зараз найтяжче?

Зокрема, як зазначається, із генерал-майором Олегом Апостолом Сирський обговорив оперативну обстановку, виконання поставлених завдань, плани щодо подальших активних дій.

"Працював також у штабах підрозділів на Покровському напрямку, де російсько-окупаційні війська тиснуть найвідчутніше. З початку квітня тут зафіксовано загалом 688 атак ворога", - інформує головнокомандувач.

Аналіз обстановки та ухвалені рішення

Також він поспілкувався з командирами корпусів, військових частин та підрозділів. Разом проаналізували поточну ситуацію в районах відповідальності. Окрім того, він заслухав доповіді щодо потреб українських захисників, пропозиції для посилення ефективності застосування військ та блокування активних дій ворога та ухвалив певні рішення щодо додаткового забезпечення наших підрозділів.

"Відвідав угруповання Сил безпілотних систем, де обговорив низку питань з майором Робертом Бровді. Коли ворог проводить перегрупування та підтягує резерви, роль БпС в ураженні окупантів ще більше зростає", - резюмує головком.

