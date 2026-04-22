Сирський провів наради на передовій: Найважче на Покровському напрямку, ухвалено низку рішень

Сирський зустрівся з командирами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час чергової робочої поїздки зустрівся з керівництвом  наступального угруповання Сил оборони.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Де зараз найтяжче?

Зокрема, як зазначається, із генерал-майором Олегом Апостолом Сирський обговорив оперативну обстановку, виконання поставлених завдань, плани щодо подальших активних дій.

"Працював також у штабах підрозділів на Покровському напрямку, де російсько-окупаційні війська тиснуть найвідчутніше. З початку квітня тут зафіксовано загалом 688 атак ворога", - інформує головнокомандувач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загострюється ситуація у Гришиному, противник наростив тиск, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Аналіз обстановки та ухвалені рішення

Також він поспілкувався з командирами корпусів, військових частин та підрозділів. Разом проаналізували поточну ситуацію в районах відповідальності. Окрім того, він заслухав доповіді щодо потреб українських захисників, пропозиції для посилення ефективності застосування військ та блокування активних дій ворога  та ухвалив певні рішення щодо додаткового забезпечення наших підрозділів.

"Відвідав угруповання Сил безпілотних систем, де обговорив низку питань з майором Робертом Бровді. Коли ворог проводить перегрупування та підтягує резерви, роль БпС в ураженні окупантів ще більше зростає", - резюмує головком.

Також читайте: Росія посилює штурми під Покровськом і Гришиним: тривають запеклі бої, - УВ "Схід"

Попередню низку всі вже виконали?
22.04.2026 11:30 Відповісти
сфокусувалися на ключових, адвокуючи попереднi
22.04.2026 12:29 Відповісти
Щомісяця має бути якесь посилення, бо як жеж без нього.
тиць.
тиць.
тиць.
22.04.2026 13:10 Відповісти
Незабудь путлєру доложити на якому відрізку найважче .
22.04.2026 11:34 Відповісти
Схоже, "потужна програма" 60+ працює - вже створено наступальне угруповування.
22.04.2026 11:39 Відповісти
наступальне угруповування в медичну частину. Весна, хронiчка вилазить.
22.04.2026 12:31 Відповісти
Уявляю собі, що це за "низка рішень"
22.04.2026 12:41 Відповісти
вперед , нi шагу назад.
22.04.2026 13:25 Відповісти
 
 