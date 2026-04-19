Росія посилює штурми під Покровськом і Гришиним: тривають запеклі бої, - УВ "Схід"

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Бої за Покровськ і Гришине

Зокрема, як зазначається, залишається напруженою ситуація у районі Гришиного.

"Противник намагається розвинути наступ та закріпитися у населеному пункті, діє малими піхотними групами. Тривають стрілецькі бої", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Покровську Сили оборони продовжують стримувати ворога на північних околицях. У південній частині міста росіяни намагаються накопичити техніку та особовий склад, розраховуючи створити умови для подальшого просування у північному напрямку.

"Наші підрозділи виявляють і знищують цілі, не дозволяючи окупантам сформувати ударні угруповання. Ураження відбуваються як у Покровську, так на південь від міста", - додали в УВ "Схід".

Обстановка на Покровському напрямку

В цілому, вчора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка, Новопідгородне.

У зоні відповідальності угруповання нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, проводяться пошуково-ударні дії. Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.

Втрати військ РФ

Наші воїни завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, за попередніми даними у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 376 загарбники за минулу добу.

Знищено 1959 БпЛА різних типів, уражено 148 одиниць іншого озброєння і техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено 3 танки, 4 ББМ, 17 одиниць артилерійського озброєння, 67 одиниць автомобільного транспорту, 47 - спеціальної техніки, уражено понад 80 укриттів.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 67 пунктів управління російських БпЛА.

