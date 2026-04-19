Россия усиливает штурмы под Покровском и Гришино: продолжаются ожесточенные бои, - ГВ "Схід"

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, увеличить количество штурмовой пехоты, а также применять дальнобойную артиллерию и подразделения беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Бои за Покровск и Гришино

В частности, как отмечается, остается напряженной ситуация в районе Гришино.

"Противник пытается развить наступление и закрепиться в населенном пункте, действует небольшими пехотными группами. Продолжаются стрелковые бои", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Покровске Силы обороны продолжают сдерживать врага на северных окраинах. В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении.

"Наши подразделения выявляют и уничтожают цели, не позволяя оккупантам сформировать ударные группировки. Поражения наносятся как в Покровске, так и к югу от города", — добавили в ГВ "Схід".

Обстановка на Покровском направлении

В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка, Новоподогородное.

В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия. Активно работают дроновые подразделения и артиллерия.

Потери войск РФ

Наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими — 376 захватчиков за прошедшие сутки.

Уничтожено 1959 БПЛА различных типов, поражено 148 единиц другого вооружения и техники. В частности, уничтожено и повреждено 3 танка, 4 ББТ, 17 единиц артиллерийского вооружения, 67 единиц автомобильного транспорта, 47 единиц специальной техники, поражено более 80 укрытий.

Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 67 пунктов управления российских БПЛА.

