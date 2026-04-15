Десантники 46-й бригады уничтожили 13 рашистов, 10 БПЛА и артиллерию под Покровском. ВИДЕО

На Покровском направлении подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать живую силу, технику и беспилотники противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные ежедневно сдерживают врага и систематически снижают его боевые возможности.

Отмечается, что операторы БПЛА демонстрируют высокий уровень подготовки и эффективность при выполнении боевых задач.

Также бойцы уничтожают живую силу противника даже в сложных укрытиях, поражают бронетехнику и логистический транспорт, перехватывают вражеские дроны и ликвидируют укрытия оккупантов.

В частности, на кадрах уничтожено:

13 оккупантов;

10 БПЛА;

5 автомобилей;

5 укрытий;

1 мотоцикл;

1 орудие.

