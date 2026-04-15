Десантники 46-й бригады уничтожили 13 рашистов, 10 БПЛА и артиллерию под Покровском. ВИДЕО
На Покровском направлении подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать живую силу, технику и беспилотники противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные ежедневно сдерживают врага и систематически снижают его боевые возможности.
Отмечается, что операторы БПЛА демонстрируют высокий уровень подготовки и эффективность при выполнении боевых задач.
Также бойцы уничтожают живую силу противника даже в сложных укрытиях, поражают бронетехнику и логистический транспорт, перехватывают вражеские дроны и ликвидируют укрытия оккупантов.
В частности, на кадрах уничтожено:
- 13 оккупантов;
- 10 БПЛА;
- 5 автомобилей;
- 5 укрытий;
- 1 мотоцикл;
- 1 орудие.
Luk Viktor
15.04.2026 19:34
westwlad
15.04.2026 19:51
