Десантники 46-й бригады уничтожили 13 рашистов, 10 БПЛА и артиллерию под Покровском. ВИДЕО

На Покровском направлении подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать живую силу, технику и беспилотники противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные ежедневно сдерживают врага и систематически снижают его боевые возможности.

Отмечается, что операторы БПЛА демонстрируют высокий уровень подготовки и эффективность при выполнении боевых задач.

Также бойцы уничтожают живую силу противника даже в сложных укрытиях, поражают бронетехнику и логистический транспорт, перехватывают вражеские дроны и ликвидируют укрытия оккупантов.

В частности, на кадрах уничтожено:

  • 13 оккупантов;
  • 10 БПЛА;
  • 5 автомобилей;
  • 5 укрытий;
  • 1 мотоцикл;
  • 1 орудие.

15.04.2026 19:34
Не могу понять, почему перед попаданием в цель операторы увеличивают скорость, даже при отсутствии РЭБа, ведь это иногда приводит к промахам..
15.04.2026 19:51
 
 