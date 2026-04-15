Десантники 46-ї бригади знищили 13 рашистів, 10 БпЛА та артилерію під Покровськом. ВIДЕО

На Покровському напрямку підрозділи 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України продовжують знищувати живу силу, техніку та безпілотники противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові щодня стримують ворога та системно знижують його бойові спроможності.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що оператори БпЛА демонструють високий рівень підготовки та ефективність під час виконання бойових завдань.

Також бійці знищують живу силу противника навіть у складних укриттях, уражають бронетехніку та логістичний транспорт, перехоплюють ворожі дрони та ліквідовують укриття окупантів.

Зокрема на кадрах знищено:

13 окуп;

10 бпла;

5 автівок;

5 укриттів;

1 мото;

1 гармата.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє бійців 142-ї ОМБр зачистили бліндаж з окупантами і ухилилися від скиду з дрона. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 8-го полку ССО ліквідували двох російських розвідників під час зачистки будівлі на Донеччині. ВIДЕО