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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Оператори дронів
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Десантники 46-ї бригади знищили 13 рашистів, 10 БпЛА та артилерію під Покровськом. ВIДЕО

На Покровському напрямку підрозділи 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України продовжують знищувати живу силу, техніку та безпілотники противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові щодня стримують ворога та системно знижують його бойові спроможності.

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Зазначається, що оператори БпЛА демонструють високий рівень підготовки та ефективність під час виконання бойових завдань.

Також бійці знищують живу силу противника навіть у складних укриттях, уражають бронетехніку та логістичний транспорт, перехоплюють ворожі дрони та ліквідовують укриття окупантів.

Зокрема на кадрах знищено:

  • 13 окуп;
  • 10 бпла;
  • 5 автівок;
  • 5 укриттів;
  • 1 мото;
  • 1 гармата.

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Автор: 

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