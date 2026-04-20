Загострюється ситуація у Гришиному, противник наростив тиск, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Сили оборони зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Обстановка у Гришиному

Як зазначається, у Гришиному ситуація загострюється. Противник наростив тиск на населений пункт і намагається розвинути наступ.

"Українські військові не дозволяють ворогу закріпитися в центральній частині селища. Днями Сили оборони провели операцію зі знищення пункту накопичення противника. Дочекавшись сприятливого моменту, наші воїни завдали авіаційного удару по скупченню росіян", - йдеться у повідомленні.

Знищення військ РФ

За результатами ураження, підтверджено ліквідацію щонайменше трьох окупантів. Також, за наявною інформацією, частина російських військових залишилися під завалами у підвалі без можливості деблокування.

"Водночас противник продовжує тиснути і на північ селища. Для цього намагається обійти Гришине, використовуючи відкриту місцевість та лісосмуги з південно-західного напрямку. Таким чином, росіяни прагнуть закріпитися на північних та північно-західних околицях", - наголосили в 7 корпусі ДШВ.

Днями противник спробував прорватися цим маршрутом із використанням бронетранспортера. Сили оборони знищили вороже "таксі" разом із особовим складом, зірвавши спробу його подальшого просування.