УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9543 відвідувача онлайн
Новини Відео Штурм РФ на Покровському напрямку Ситуація на Покровському напрямку
1 521 2

Загострюється ситуація у Гришиному, противник наростив тиск, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Сили оборони зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстановка у Гришиному

Як зазначається, у Гришиному ситуація загострюється. Противник наростив тиск на населений пункт і намагається розвинути наступ.

"Українські військові не дозволяють ворогу закріпитися в центральній частині селища. Днями Сили оборони провели операцію зі знищення пункту накопичення противника. Дочекавшись сприятливого моменту, наші воїни завдали авіаційного удару по скупченню росіян", - йдеться у повідомленні.

Знищення військ РФ

За результатами ураження, підтверджено ліквідацію щонайменше трьох окупантів. Також, за наявною інформацією, частина російських військових залишилися під завалами у підвалі без можливості деблокування.

"Водночас противник продовжує тиснути і на північ селища. Для цього намагається обійти Гришине, використовуючи відкриту місцевість та лісосмуги з південно-західного напрямку. Таким чином, росіяни прагнуть закріпитися на північних та північно-західних околицях", - наголосили в 7 корпусі ДШВ.

Днями противник спробував прорватися цим маршрутом із використанням бронетранспортера. Сили оборони знищили вороже "таксі" разом із особовим складом, зірвавши спробу його подальшого просування.

Автор: 

Донецька область (11027) ДШВ Десантно-штурмові війська (446) Покровськ (1312) Покровський район (1717) Гришине (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не читають в ДШВ новсини на Цензорі: "Ситуація на Сумщині стабільна, загроз оточення немає, - УВ "Курськ"
показати весь коментар
20.04.2026 16:27 Відповісти
РФ не може наростити угруповання, ЗСУ щодня "мінусують" до тисячі окупантів, - Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/p3590315

То як це вони наростили, якщо Сирський каже, що не можуть?
показати весь коментар
20.04.2026 16:52 Відповісти
 
 