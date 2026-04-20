Загострюється ситуація у Гришиному, противник наростив тиск, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО
Сили оборони зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Обстановка у Гришиному
Як зазначається, у Гришиному ситуація загострюється. Противник наростив тиск на населений пункт і намагається розвинути наступ.
"Українські військові не дозволяють ворогу закріпитися в центральній частині селища. Днями Сили оборони провели операцію зі знищення пункту накопичення противника. Дочекавшись сприятливого моменту, наші воїни завдали авіаційного удару по скупченню росіян", - йдеться у повідомленні.
Знищення військ РФ
За результатами ураження, підтверджено ліквідацію щонайменше трьох окупантів. Також, за наявною інформацією, частина російських військових залишилися під завалами у підвалі без можливості деблокування.
"Водночас противник продовжує тиснути і на північ селища. Для цього намагається обійти Гришине, використовуючи відкриту місцевість та лісосмуги з південно-західного напрямку. Таким чином, росіяни прагнуть закріпитися на північних та північно-західних околицях", - наголосили в 7 корпусі ДШВ.
Днями противник спробував прорватися цим маршрутом із використанням бронетранспортера. Сили оборони знищили вороже "таксі" разом із особовим складом, зірвавши спробу його подальшого просування.
То як це вони наростили, якщо Сирський каже, що не можуть?