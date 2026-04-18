Ворог намагається закріпитися у Гришиному та накопичує сили у Покровську,- УВ "Схід"

Ворог намагається накопичити піхоту на околицях Покровська та закріпитися у Гришиному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в УВ "Схід".

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Ситуація на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка, Новопавлівка.

Бої на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Зокрема, залишається напруженою ситуація у районі Гришиного. Противник намагається розвинути наступ та закріпитися у населеному пункті, діє малими піхотними групами. Тривають стрілецькі бої.

У Покровську Сили оборони продовжують стримувати ворога на північних околицях. У південній частині міста росіяни намагаються накопичити техніку та особовий склад, розраховуючи створити умови для подальшого просування у північному напрямку.

Наші підрозділи виявляють і знищують цілі, не дозволяючи окупантам сформувати ударні угруповання. Ураження відбуваються як у Покровську, так на південь від міста.

В цілому, вчора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Котлине, Мирноград, Молодецьке, Шевченко, Муравка, Удачне, Новопавлівка.

У зоні відповідальності угруповання нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, проводяться пошуково-ударні дії.

Втрати ворога

Активно працюють дронові підрозділи та артилерія. Наші воїни завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, за попередніми даними у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 350 загарбники за минулу добу.

Знищено 1869 БпЛА різних типів, знищено та уражено 110 одиниць іншого озброєння і техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено 4 ББМ, 17 одиниць артилерійського озброєння, 34 одиниці автомобільного транспорту, 47 - спеціальної техніки, уражено понад 120 укриттів.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 85 пунктів управління російських БпЛА.

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