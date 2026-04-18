Враг пытается закрепиться в Гришино и накапливает силы в Покровске, - ГВ "Схід"

Враг пытается сосредоточить пехоту в окрестностях Покровска и закрепиться в Гришино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГВ "Схід".

Ситуация на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультыно, Плещиевка, Ильиновка, Русин Яр, Степановка, Софиевка, Новопавловка.

Бои на Покровском направлении

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, нарастить количество штурмовой пехоты, применение дальнобойной артиллерии и дроновых подразделений.

В частности, остается напряженной ситуация в районе Гришино. Противник пытается развить наступление и закрепиться в населенном пункте, действует небольшими пехотными группами. Продолжаются стрелковые бои.

В Покровске Силы обороны продолжают сдерживать врага на северных окраинах. В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении.

Наши подразделения выявляют и уничтожают цели, не позволяя оккупантам сформировать ударные группировки. Поражения наносятся как в Покровске, так и к югу от города.

В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Новоалександровка, Гришино, Покровск, Котлино, Мирноград, Молодецкое, Шевченко, Муравка, Удачное, Новопавловка.

В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия.

Потери врага

Активно работают подразделения беспилотников и артиллерия. Наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ОВ "Восток" потери оккупантов остаются наибольшими - 350 захватчиков за прошедшие сутки.

Уничтожено 1869 БПЛА различных типов, уничтожено и повреждено 110 единиц другого вооружения и техники. В частности, уничтожено и повреждено 4 ББТ, 17 единиц артиллерийского вооружения, 34 единицы автомобильного транспорта, 47 - специальной техники, поражено более 120 укрытий.

Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 85 пунктов управления российских БПЛА.

