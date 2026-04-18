Более 30 штурмов остановлено на Покровском направлении. Активные бои продолжаются на востоке и юге Украины, - Генштаб

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 63 авиаудара, сбросил 217 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9305 дронов-камикадзе и осуществил 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Ивановка, Коломийцы Днепропетровской области;

Копани, Ровное, Барвиновка, Любицкое, Воздвижовка, Цвитковое, Шевченковское, Лесное, Чаривное, Мирное, Заречное Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес два авиаудара, сбросил пять управляемых авиабомб, осуществил 82 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано три штурмовых действия противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанских Хуторов и в сторону Нескучного и Бочкового.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении противник дважды пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Грековки и в сторону Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Ильиновка, Русин Яр, Степановка, Софиевка, Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Новоалександровка, Гришино, Покровск, Котлино, Мирноград, Молодецкое, Шевченко, Муравка, Удачное, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал 10 раз в сторону Калиновского, Вербового, Злагоды, Вороного и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Гуляйпольское, Зеленое, Доброполье, Еленоконстантиновка, Зализнычное, Староукраинка, Святопетровка и в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг провел четыре безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают оказывать эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две пушки, один пункт управления БПЛА и семь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек. Также наши воины уничтожили шесть танков, 10 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, 2104 БПЛА оперативно-тактического уровня и 180 единиц автомобильной техники.