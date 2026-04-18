Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 317 150 человек (+1 080 за сутки), 11 876 танков, 40 242 артиллерийских системы, 24 410 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 317 150 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 317 150 (+1 080) человек
- танков – 11 876 (+6) шт.
- боевых бронированных машин – 24 410 (+10) шт.
- артиллерийских систем – 40 242 (+82) шт.
- РСЗО – 1 743 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 349 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 112 (+2 104) шт.
- крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 90 194 (+180) шт.
- специальная техника – 4 129 (+0) ед.
igor shmatko
Я ОДЕССИТ
Alexey Poltorak
tarasii smila #448870
Alexey Poltorak
