Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 317 150 человек (+1 080 за сутки), 11 876 танков, 40 242 артиллерийских системы, 24 410 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 317 150 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 317 150 (+1 080) человек

танков – 11 876 (+6) шт.

боевых бронированных машин – 24 410 (+10) шт.

артиллерийских систем – 40 242 (+82) шт.

РСЗО – 1 743 (+4) ед.

средства ПВО – 1 349 (+0) шт.

самолетов – 435 (+0) шт.

вертолетов – 350 (+0) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 112 (+2 104) шт.

крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 90 194 (+180) шт.

специальная техника – 4 129 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия боится за свой контингент в Приднестровье, - Буданов