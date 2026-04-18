РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8777 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 120 5

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 317 150 человек (+1 080 за сутки), 11 876 танков, 40 242 артиллерийских системы, 24 410 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 317 150 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 317 150 (+1 080) человек  
  • танков – 11 876 (+6) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 410 (+10) шт.
  • артиллерийских систем – 40 242 (+82) шт.
  • РСЗО – 1 743 (+4) ед.
  • средства ПВО – 1 349 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 112 (+2 104) шт.
  • крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 90 194 (+180) шт.
  • специальная техника – 4 129 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия боится за свой контингент в Приднестровье, - Буданов

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна робота! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
18.04.2026 07:29 Ответить
рсзо порадовали😀
показать весь комментарий
18.04.2026 08:30 Ответить
да по всем железячным пунктам жирно
показать весь комментарий
18.04.2026 09:45 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
18.04.2026 08:36 Ответить
Вот это железа наколотили! Орки к 9 мая решили максимально посамоубиваться?
показать весь комментарий
18.04.2026 09:44 Ответить
 
 