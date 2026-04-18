Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 317 150 осіб (+1 080 за добу), 11 876 танків, 40 242 артсистеми, 24 410 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 317 150 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб
- танків – 11 876 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од.
- артилерійських систем – 40 242 (+82) од.
- РСЗВ – 1 743 (+4) од.
- засоби ППО – 1 349 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 112 (+2 104) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 129 (+0) од.
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