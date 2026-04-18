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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 317 150 осіб (+1 080 за добу), 11 876 танків, 40 242 артсистеми, 24 410 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 317 150 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб  
  • танків – 11 876 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од.
  • артилерійських систем – 40 242 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 743 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 349 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 245 112 (+2 104) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од.
  • спеціальна техніка – 4 129 (+0) од.

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Втрати РФ перевищили 1,317 млн військових — дані Генштабу

Автор: 

армія рф (21601) Генштаб ЗС (8707) ліквідація (4846) знищення (10615)
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