Росія боїться за свій контингент у Придністров’ї, - Буданов
Росія побоюється за свій військовий контингент у Придністров’ї та намагається його посилити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю YouTube-каналу "Маленькая Страна".
Ситуація в Придністров’ї
За словами Буданова, російське командування не відмовляється від планів активізації своєї діяльності у Придністров’ї.
Він назвав нинішню ситуацію "війною страхів", зазначивши, що РФ намагається підготувати свої сили до можливих загроз.
"Росіяни бояться за свій контингент і хочуть вжити заходів, щоб його посилити та привести у готовність", – пояснив він.
Реакція України
Буданов наголосив, що Україна відстежує ситуацію та готова реагувати на будь-які дії Росії.
"Ми бачимо й знаємо про плани і зобов’язані реагувати. Це стандартний військовий підхід", – заявив він.
Оцінка сил РФ
Керівник ГУР також зазначив, що російське угруповання у Придністров’ї є слабким і має обмежені можливості для нарощування.
Водночас він висловив сумнів, що ситуацію в регіоні можна вирішити без застосування сили.
"Без жодного пострілу? Я в це не вірю", – додав Буданов.
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