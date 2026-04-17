Росія боїться за свій контингент у Придністров’ї, - Буданов

Росія побоюється за свій військовий контингент у Придністров’ї та намагається його посилити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю YouTube-каналу "Маленькая Страна".

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Ситуація в Придністров’ї

За словами Буданова, російське командування не відмовляється від планів активізації своєї діяльності у Придністров’ї.

Він назвав нинішню ситуацію "війною страхів", зазначивши, що РФ намагається підготувати свої сили до можливих загроз.

"Росіяни бояться за свій контингент і хочуть вжити заходів, щоб його посилити та привести у готовність", – пояснив він.

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Реакція України

Буданов наголосив, що Україна відстежує ситуацію та готова реагувати на будь-які дії Росії.

"Ми бачимо й знаємо про плани і зобов’язані реагувати. Це стандартний військовий підхід", – заявив він.

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Оцінка сил РФ

Керівник ГУР також зазначив, що російське угруповання у Придністров’ї є слабким і має обмежені можливості для нарощування.

Водночас він висловив сумнів, що ситуацію в регіоні можна вирішити без застосування сили.

"Без жодного пострілу? Я в це не вірю", – додав Буданов.

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