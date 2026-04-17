Новости Военное присутствие РФ в Приднестровье
Россия боится за свой контингент в Приднестровье, - Буданов

Россия боится за войска в Приднестровье и хочет их усилить

Россия опасается за свой военный контингент в Приднестровье и пытается его усилить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу "Маленькая Страна".

Ситуация в Приднестровье

По словам Буданова, российское командование не отказывается от планов активизации своей деятельности в Приднестровье.

Он назвал нынешнюю ситуацию "войной страхов", отметив, что РФ пытается подготовить свои силы к возможным угрозам.

"Россияне боятся за свой контингент и хотят принять меры, чтобы его усилить и привести в готовность", - пояснил он.

Читайте: РФ хочет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны Приднестровья, но сил на это нет, - Палиса

Реакция Украины

Буданов подчеркнул, что Украина отслеживает ситуацию и готова реагировать на любые действия России.

"Мы видим и знаем о планах и обязаны реагировать. Это стандартный военный подход", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приднестровье отдаляется от РФ, - СЗР

Оценка сил РФ

Руководитель ГУР также отметил, что российская группировка в Приднестровье слаба и имеет ограниченные возможности для наращивания.

В то же время он выразил сомнение, что ситуацию в регионе можно решить без применения силы.

"Без единого выстрела? Я в это не верю", – добавил Буданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду подтвердила слова Речана о размещении российского контингента в Приднестровье: У нас есть определенная информация. Это опасная цифра

Про це говорять всі з 2014 року. І толку з того? Україна в Одеський та Вінницькій областях мусить із-за того пЕмЕрівського гнійничка тримати певні сили та засоби. Тобто в умовах тотальної війни Тирасполь свою роль цілком виконує. Українське зелене керівництво досить сильно зав'язане на контрабасі з пмр. Молдовське також. Тому цей висєр будангі слід сприймати десь як "кава в Ялті".
17.04.2026 16:52 Ответить
Він з шефом змагається хто патужніше п...здоне щось?
17.04.2026 16:57 Ответить
Він zелений генерал-очевидність.
17.04.2026 16:57 Ответить
Ruszkik haza!
17.04.2026 16:42 Ответить
Rușii, du-te acasă!
17.04.2026 16:43 Ответить
Про це говорять всі з 2014 року. І толку з того? Україна в Одеський та Вінницькій областях мусить із-за того пЕмЕрівського гнійничка тримати певні сили та засоби. Тобто в умовах тотальної війни Тирасполь свою роль цілком виконує. Українське зелене керівництво досить сильно зав'язане на контрабасі з пмр. Молдовське також. Тому цей висєр будангі слід сприймати десь як "кава в Ялті".
17.04.2026 16:52 Ответить
Він zелений генерал-очевидність.
17.04.2026 16:57 Ответить
Розслабся, хлопчику.
Трансністрія- суверенна территорія Молдови. Україна може застосувати силу у двох випадках.
1. Запрошення уряду Молдови( а цього не станеця. У Молдови зовссім інший,дієвий, економічнй механізм інтергації)
2. У разі здійснення агресії із трансністрії( а цього вже не бажають у кремлі, розуміючи наслідки)
Все.
17.04.2026 17:07 Ответить
Це ти б розслабилась, іспанська. Я це і написав.
17.04.2026 17:23 Ответить
І знову на арені шпрехшталмейстер у нових плавках!
Плавки zеленого коліру.
17.04.2026 16:56 Ответить
Він з шефом змагається хто патужніше п...здоне щось?
17.04.2026 16:57 Ответить
"Ми бачимо й знаємо про плани і зобов'язані реагувати. Це стандартний військовий підхід", - заявив він. "зелені зрадники" реагували розмінуванням Чонгру.здачею ПівдняУкрїни .здачею Заоріжської АЕС.БУДІВНИЦТВОМ ДОРІГ ПО ОСНОВНИХ НАПРЯМКАХ НАПАДУ РАШИСТА.ЗПКРИТТЯМ РАКЕТНИХ ПРОГРАМ .ПОГРАБУВАННЯМ АРМІЇ НА ЛЮЬІЙ ДУРНИЦІ.
17.04.2026 17:02 Ответить
І скільки вже можна згадувати той Чонгар? Чотири роки пройшло - купа нових зашкварів з'явилася в зелених! Чо ви про них не пишете?
17.04.2026 18:05 Ответить
тупий дибіл в лампасах.
17.04.2026 17:03 Ответить
Коли кофе чи молдовське вино будемо пити у Тірасполі?Тупий гламурний дегенерат,а ще кажуть що проходив навчання в ЦРУ?
17.04.2026 17:08 Ответить
а тебе не цікавить наш воюючий контингент? за паРашу переживаєш?
де каламойша понабирав таких телепнів
17.04.2026 17:14 Ответить
Там вже роки 3 як не має бути ніякого контингенту, окрім нашого.
17.04.2026 17:15 Ответить
Бабабуданга
17.04.2026 17:40 Ответить
Боїться Буди,щоб не напав.
17.04.2026 17:43 Ответить
Ну раз буданов сказав, значить так воно і є, або ні!
17.04.2026 17:44 Ответить
Українці бояться зрадників і балаболів у владі.
17.04.2026 17:48 Ответить
Завхозе турбуйся,щоб кава була і папір в ОП, Ти вже про--рав початов вторгнення кацапів і ще ряд важливих операцій.
17.04.2026 17:54 Ответить
 
 