Россия боится за свой контингент в Приднестровье, - Буданов

Россия опасается за свой военный контингент в Приднестровье и пытается его усилить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу "Маленькая Страна".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ситуация в Приднестровье

По словам Буданова, российское командование не отказывается от планов активизации своей деятельности в Приднестровье.

Он назвал нынешнюю ситуацию "войной страхов", отметив, что РФ пытается подготовить свои силы к возможным угрозам.

"Россияне боятся за свой контингент и хотят принять меры, чтобы его усилить и привести в готовность", - пояснил он.

Читайте: РФ хочет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны Приднестровья, но сил на это нет, - Палиса

Реакция Украины

Буданов подчеркнул, что Украина отслеживает ситуацию и готова реагировать на любые действия России.

"Мы видим и знаем о планах и обязаны реагировать. Это стандартный военный подход", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приднестровье отдаляется от РФ, - СЗР

Оценка сил РФ

Руководитель ГУР также отметил, что российская группировка в Приднестровье слаба и имеет ограниченные возможности для наращивания.

В то же время он выразил сомнение, что ситуацию в регионе можно решить без применения силы.

"Без единого выстрела? Я в это не верю", – добавил Буданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду подтвердила слова Речана о размещении российского контингента в Приднестровье: У нас есть определенная информация. Это опасная цифра