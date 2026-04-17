Россия боится за свой контингент в Приднестровье, - Буданов

Россия опасается за свой военный контингент в Приднестровье и пытается его усилить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу "Маленькая Страна".
Ситуация в Приднестровье
По словам Буданова, российское командование не отказывается от планов активизации своей деятельности в Приднестровье.
Он назвал нынешнюю ситуацию "войной страхов", отметив, что РФ пытается подготовить свои силы к возможным угрозам.
"Россияне боятся за свой контингент и хотят принять меры, чтобы его усилить и привести в готовность", - пояснил он.
Реакция Украины
Буданов подчеркнул, что Украина отслеживает ситуацию и готова реагировать на любые действия России.
"Мы видим и знаем о планах и обязаны реагировать. Это стандартный военный подход", – заявил он.
Оценка сил РФ
Руководитель ГУР также отметил, что российская группировка в Приднестровье слаба и имеет ограниченные возможности для наращивания.
В то же время он выразил сомнение, что ситуацию в регионе можно решить без применения силы.
"Без единого выстрела? Я в это не верю", – добавил Буданов.
Трансністрія- суверенна территорія Молдови. Україна може застосувати силу у двох випадках.
1. Запрошення уряду Молдови( а цього не станеця. У Молдови зовссім інший,дієвий, економічнй механізм інтергації)
2. У разі здійснення агресії із трансністрії( а цього вже не бажають у кремлі, розуміючи наслідки)
Все.
