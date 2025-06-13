Санду подтвердила слова Речана о размещении российского контингента в Приднестровье: Есть определенная информация. Это опасная цифра

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала заявление премьера страны Дорина Речана о намерении РФ разместить 10 тысяч военных в Приднестровье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZIUA.md.

Молдавский президент отметила, что имеет "определенную информацию", согласно которой Россия готовит размещение контингента в Приднестровье.

"Да, именно об этом Речан и говорил. Это реальная опасность в ситуации, когда власть в Кишиневе будет контролироваться Россией. Откуда взялась эта цифра? Из некоторой информации, которая у нас есть. Это опасная цифра", - отметила она.

При этом Санду не уточнила, от каких именно учреждений она получила информацию о возможном развертывании российских войск в Приднестровье.

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