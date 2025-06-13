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Новости Военное присутствие РФ в Приднестровье
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Санду подтвердила слова Речана о размещении российского контингента в Приднестровье: Есть определенная информация. Это опасная цифра

Санду о российском контингенте в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала заявление премьера страны Дорина Речана о намерении РФ разместить 10 тысяч военных в Приднестровье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZIUA.md.

Молдавский президент отметила, что имеет "определенную информацию", согласно которой Россия готовит размещение контингента в Приднестровье.

"Да, именно об этом Речан и говорил. Это реальная опасность в ситуации, когда власть в Кишиневе будет контролироваться Россией. Откуда взялась эта цифра? Из некоторой информации, которая у нас есть. Это опасная цифра", - отметила она.

При этом Санду не уточнила, от каких именно учреждений она получила информацию о возможном развертывании российских войск в Приднестровье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Молдовы Речан: Россия хочет разместить 10 тысяч военных в Приднестровье

Автор: 

армия РФ (19738) Молдова (1888) Приднестровье (659) Мая Санду (218) Речан Дорин (11)


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Топ комментарии
+11
Мені можете пояснити як вони збираються в той анклав передислокувати 30-40 ! Тиш військових телепортами рогозіна?
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13.06.2025 14:03 Ответить
+8
трубами...
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13.06.2025 14:04 Ответить
+8
Так як і раніше. Офіційно. Через аеропорт Кишиньова.
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13.06.2025 14:09 Ответить
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Десант?
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13.06.2025 14:02 Ответить
трубами...
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13.06.2025 14:04 Ответить
Туризм. Поодинці, парами тощо.
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13.06.2025 14:24 Ответить
Мені можете пояснити як вони збираються в той анклав передислокувати 30-40 ! Тиш військових телепортами рогозіна?
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13.06.2025 14:03 Ответить
Так як і раніше. Офіційно. Через аеропорт Кишиньова.
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13.06.2025 14:09 Ответить
а озброєння?
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13.06.2025 14:10 Ответить
Транспортні літаки зайдуть з моря через український чи румунський простір, скинуть вантаж парашутами. Поки наші з руминами віддупляться з безліччю телефонувань у вищі інстанції діло буде зроблено.
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13.06.2025 14:13 Ответить
цього вантажу який вони зможуть скинути,хоча я не вірю що зможуть,вистачить на один день війни а потім капітуляція та втрата кацапами назавжди Придністров'я
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13.06.2025 14:16 Ответить
Ці літаки будуть сбиті дуже швидко
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13.06.2025 14:23 Ответить
Як кажуть, Вашими устами та... Але по факту вже безліч російських літаків за роки цієї війни залітали в повітряний простір країн НАТО і все закінчувалось максимум нотами послу кацапів.
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13.06.2025 14:26 Ответить
Ну нехай спробують. Цікаво, скільки після цього проживуть склади у Ковбасній?
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13.06.2025 14:31 Ответить
я уверен транспортные военные самолеты будут сбиты забудь эти сказки )))) лучше расскажите где они возьмут этих вояк ? Выведут с Африки ? Или снимут с сумского курского направления что бы что?
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13.06.2025 14:27 Ответить
Це якраз не проблема, бо військові склади в ПМР (Придністровській Молдавській Республіці) є значною складовою російської військової присутності в регіоні. Найбільш відомим є склад *********** у Ковбасній, який містить значні запаси зброї, у тому числі **********, які були вивезені з колишніх країн Варшавського договору. Також у ПМР дислокована Оперативна група російських військ, яка має свої склади та бази.
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13.06.2025 14:36 Ответить
Точно так же як і рашисти захоплювали дамбас. Спочатку захоплять кордони і аеропорти і далі будуть завозити зброю яку їм треба розказуючи що це молдавські штукатури в стінах наколупали такнки і гради. До того ж стрілкове і інше озброєння в придністров'ї і зараз валом. Але найбільший розрахунок у рашистів в тому що Україна підпише капітуляцію і рашисти проб'ють коридор до придністров'я. Ну не буде ж Тампон і Європа знову вводити санкції і розпочинати війну через якийсь коридор з Чорного моря на придністров'я
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13.06.2025 14:46 Ответить
як вони туди дістануться? через метро ?
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13.06.2025 14:04 Ответить
Лише одне запитання: Як? Літаками через Румунію?
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13.06.2025 14:06 Ответить
Як цивільні, через аеропорт Кишинау. А також будуть набрані на місці серед придністровських сепарів.
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13.06.2025 15:43 Ответить
молдова мобілізуйтеся і робіть повернення своїх земель! московитам, совкопітекам і іншому асимільованому бидлу дайте 24 години для вибору і впред кращої нагодди нвж зараз не буде ...
всі московити і асимільоване ними бидло повинно відправитися на московію в ешелонах, всіх інших місцях на планеті вони інвазивний і шкідливий вид істот
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13.06.2025 14:08 Ответить
блин..объединиться и ликвидировать этот гнойник!
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13.06.2025 14:09 Ответить
Якшо молдавани їх туди пропустять, то не зря про них анекдоти розповідають
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13.06.2025 14:09 Ответить
А як пропустили на південь України? Чекаємо на анекдоти....
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13.06.2025 14:18 Ответить
Вже давно потрібно закривати цей проект "Придністров'я".
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13.06.2025 14:14 Ответить
Туповатий Захід тримає Молдову в напівпритомному стані, виділіть кредит на 2 млрд, на підвищення пенсій, тоді точно вибори виграють проєвропейські сили.
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13.06.2025 14:14 Ответить
Дивлюсь я на Карту Молдови і думаю, як?
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13.06.2025 14:16 Ответить
А як ворог потрапив на Банкову, у ВР, в СБУ? І дехто досі там сидить...
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13.06.2025 14:34 Ответить
1. Наберуть на місцях.
2. Специ-інструктори-офіцери-сержанти заїдуть як цивільні через Молдову.
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13.06.2025 15:44 Ответить
Против Украины более миллиона врагов воюет, а Санду испугалась 10.000 чмошников.
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13.06.2025 14:16 Ответить
Дадуть команду і гроші то наші провідники будуть перевозити і переводити, ті хто ухилянтів зараз відправляє з України.
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13.06.2025 14:17 Ответить
Санду догралася. Ми давно пропонувати вигнати звідти тих 1000 шмаркатих. Але ж Молдова трусилась бо бач, «нє правациравать». Тепер що? Ти тепер думаєш про владу в Кишиневі? Вони на нас від вас нападати будуть. Сцикуни ви!
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13.06.2025 14:17 Ответить
Ну, так вживайте дієвих заходів щодо ПРОТИДІЇ московитам!!
Чи лише, «глибоко затурбовані» і фсьо ??
"Ми хочемо жити. Вороги хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато місця для компромісу", - Голда Меїр, була рішучою Жінкою, вона, не розсусолювала з ворогом!
Приклад для України і Молдови!!
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13.06.2025 14:22 Ответить
Румунія, Молдова та Україна якщо захочуть- виріжуть той чиряк за тиждень. Не думаю що там хтось з кацапів буде Колбасну та Тираспіль гєроічєскі захищати. ООН викаже занепокоєння, ЄС перехрестится, Молдова заведе "свою поліцію" "іх там нет, востановлєніе констітуціонного порядка і территоріальной целостності)- і піздєц котьонку, більше срать не буде. Кацапи повиють, похмурять брови- і підуть *****. А там хз, але все рівно та болячка колись вилізе, і нам, і Молдові.
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13.06.2025 14:23 Ответить
А фактор місцевих кацапських ждунів?
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13.06.2025 14:28 Ответить
Для этого должна работать наша дипломатия . Всяческие договоры о взаимопомощи. Обмен опытом с молдавскими военными и так далее...
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13.06.2025 14:31 Ответить
"Кацапи повиють, похмурять брови- і підуть *****" - а раптом несподівано і підступно нападуть?
Стоп... про що це я...
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13.06.2025 14:37 Ответить
Чому за тиждень? Тірасполь за два-три дні ... хм, щось знайоме.
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13.06.2025 14:40 Ответить
Ця армія складається з пмрівців з російськими паспортами
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13.06.2025 14:42 Ответить
Чому б Молдові не розробити власну СВО, поки кацапи туди не мають доступу
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13.06.2025 14:53 Ответить
Румуни! Готуйсь!
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13.06.2025 14:55 Ответить
Тоді кацапи попруть на нас з Молдови
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13.06.2025 14:59 Ответить
Малдавани ви дійсно малдавани , придністров'я затиснуте між Молдовою і Україною . Як 10000 москалів з амуніцією і озброєнням попаде в придністров'я ?
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13.06.2025 15:47 Ответить
 
 