Санду подтвердила слова Речана о размещении российского контингента в Приднестровье: Есть определенная информация. Это опасная цифра
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала заявление премьера страны Дорина Речана о намерении РФ разместить 10 тысяч военных в Приднестровье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZIUA.md.
Молдавский президент отметила, что имеет "определенную информацию", согласно которой Россия готовит размещение контингента в Приднестровье.
"Да, именно об этом Речан и говорил. Это реальная опасность в ситуации, когда власть в Кишиневе будет контролироваться Россией. Откуда взялась эта цифра? Из некоторой информации, которая у нас есть. Это опасная цифра", - отметила она.
При этом Санду не уточнила, от каких именно учреждений она получила информацию о возможном развертывании российских войск в Приднестровье.
Топ комментарии
+11 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий13.06.2025 14:03 Ответить Ссылка
+8 piligrim
показать весь комментарий13.06.2025 14:04 Ответить Ссылка
+8 Дужан Міхал
показать весь комментарий13.06.2025 14:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
всі московити і асимільоване ними бидло повинно відправитися на московію в ешелонах, всіх інших місцях на планеті вони інвазивний і шкідливий вид істот
2. Специ-інструктори-офіцери-сержанти заїдуть як цивільні через Молдову.
Чи лише, «глибоко затурбовані» і фсьо ??
"Ми хочемо жити. Вороги хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато місця для компромісу", - Голда Меїр, була рішучою Жінкою, вона, не розсусолювала з ворогом!
Приклад для України і Молдови!!
Стоп... про що це я...