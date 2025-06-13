Санду підтвердила слова Речана про розміщення російського контингенту в Придністров’ї: Маємо певну інформацію. Це небезпечна цифра

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала заяву прем’єра країни Доріна Речана про намір РФ розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZIUA.md.

Молдовська президентка зазначила, що має "певну інформацію", згідно з якою Росія готує розміщення контингент у Придністров’ї.

"Так, саме про це Речан і говорив. Це реальна небезпека в ситуації, коли влада в Кишиневі буде контролюватися Росією. Звідки взялася ця цифра? З деякої інформації, яка у нас є. Це небезпечна цифра", – зазначила вона.

При цьому Санду не уточнила, від яких саме установ вона отримала інформацію про можливе розгортання російських військ у Придністров’ї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Молдови Речан: Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї