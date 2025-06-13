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Новини Військова присутність РФ у Придністров’ї
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Санду підтвердила слова Речана про розміщення російського контингенту в Придністров’ї: Маємо певну інформацію. Це небезпечна цифра

Санду про російськиц контингент у Придністров’ї

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала заяву прем’єра країни Доріна Речана про намір РФ розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZIUA.md.

Молдовська президентка зазначила, що має "певну інформацію", згідно з якою Росія готує розміщення контингент у Придністров’ї.

"Так, саме про це Речан і говорив. Це реальна небезпека в ситуації, коли влада в Кишиневі буде контролюватися Росією. Звідки взялася ця цифра? З деякої інформації, яка у нас є. Це небезпечна цифра", – зазначила вона.

При цьому Санду не уточнила, від яких саме установ вона отримала інформацію про можливе розгортання російських військ у Придністров’ї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Молдови Речан: Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї

Автор: 

армія рф (17889) Молдова (2091) Придністров’я (476) Мая Санду (260) Речан Дорін (15)


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Топ коментарі
+11
Мені можете пояснити як вони збираються в той анклав передислокувати 30-40 ! Тиш військових телепортами рогозіна?
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13.06.2025 14:03 Відповісти
+8
трубами...
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13.06.2025 14:04 Відповісти
+8
Так як і раніше. Офіційно. Через аеропорт Кишиньова.
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13.06.2025 14:09 Відповісти
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13.06.2025 14:02 Відповісти
трубами...
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13.06.2025 14:04 Відповісти
Туризм. Поодинці, парами тощо.
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13.06.2025 14:24 Відповісти
Мені можете пояснити як вони збираються в той анклав передислокувати 30-40 ! Тиш військових телепортами рогозіна?
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13.06.2025 14:03 Відповісти
Так як і раніше. Офіційно. Через аеропорт Кишиньова.
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13.06.2025 14:09 Відповісти
а озброєння?
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13.06.2025 14:10 Відповісти
Транспортні літаки зайдуть з моря через український чи румунський простір, скинуть вантаж парашутами. Поки наші з руминами віддупляться з безліччю телефонувань у вищі інстанції діло буде зроблено.
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13.06.2025 14:13 Відповісти
цього вантажу який вони зможуть скинути,хоча я не вірю що зможуть,вистачить на один день війни а потім капітуляція та втрата кацапами назавжди Придністров'я
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13.06.2025 14:16 Відповісти
Ці літаки будуть сбиті дуже швидко
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13.06.2025 14:23 Відповісти
Як кажуть, Вашими устами та... Але по факту вже безліч російських літаків за роки цієї війни залітали в повітряний простір країн НАТО і все закінчувалось максимум нотами послу кацапів.
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13.06.2025 14:26 Відповісти
Ну нехай спробують. Цікаво, скільки після цього проживуть склади у Ковбасній?
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13.06.2025 14:31 Відповісти
я уверен транспортные военные самолеты будут сбиты забудь эти сказки )))) лучше расскажите где они возьмут этих вояк ? Выведут с Африки ? Или снимут с сумского курского направления что бы что?
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13.06.2025 14:27 Відповісти
Це якраз не проблема, бо військові склади в ПМР (Придністровській Молдавській Республіці) є значною складовою російської військової присутності в регіоні. Найбільш відомим є склад *********** у Ковбасній, який містить значні запаси зброї, у тому числі **********, які були вивезені з колишніх країн Варшавського договору. Також у ПМР дислокована Оперативна група російських військ, яка має свої склади та бази.
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13.06.2025 14:36 Відповісти
Точно так же як і рашисти захоплювали дамбас. Спочатку захоплять кордони і аеропорти і далі будуть завозити зброю яку їм треба розказуючи що це молдавські штукатури в стінах наколупали такнки і гради. До того ж стрілкове і інше озброєння в придністров'ї і зараз валом. Але найбільший розрахунок у рашистів в тому що Україна підпише капітуляцію і рашисти проб'ють коридор до придністров'я. Ну не буде ж Тампон і Європа знову вводити санкції і розпочинати війну через якийсь коридор з Чорного моря на придністров'я
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13.06.2025 14:46 Відповісти
як вони туди дістануться? через метро ?
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13.06.2025 14:04 Відповісти
Лише одне запитання: Як? Літаками через Румунію?
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13.06.2025 14:06 Відповісти
Як цивільні, через аеропорт Кишинау. А також будуть набрані на місці серед придністровських сепарів.
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13.06.2025 15:43 Відповісти
молдова мобілізуйтеся і робіть повернення своїх земель! московитам, совкопітекам і іншому асимільованому бидлу дайте 24 години для вибору і впред кращої нагодди нвж зараз не буде ...
всі московити і асимільоване ними бидло повинно відправитися на московію в ешелонах, всіх інших місцях на планеті вони інвазивний і шкідливий вид істот
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13.06.2025 14:08 Відповісти
блин..объединиться и ликвидировать этот гнойник!
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13.06.2025 14:09 Відповісти
Якшо молдавани їх туди пропустять, то не зря про них анекдоти розповідають
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13.06.2025 14:09 Відповісти
А як пропустили на південь України? Чекаємо на анекдоти....
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13.06.2025 14:18 Відповісти
Вже давно потрібно закривати цей проект "Придністров'я".
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13.06.2025 14:14 Відповісти
Туповатий Захід тримає Молдову в напівпритомному стані, виділіть кредит на 2 млрд, на підвищення пенсій, тоді точно вибори виграють проєвропейські сили.
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13.06.2025 14:14 Відповісти
Дивлюсь я на Карту Молдови і думаю, як?
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13.06.2025 14:16 Відповісти
А як ворог потрапив на Банкову, у ВР, в СБУ? І дехто досі там сидить...
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13.06.2025 14:34 Відповісти
1. Наберуть на місцях.
2. Специ-інструктори-офіцери-сержанти заїдуть як цивільні через Молдову.
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13.06.2025 15:44 Відповісти
Против Украины более миллиона врагов воюет, а Санду испугалась 10.000 чмошников.
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13.06.2025 14:16 Відповісти
Дадуть команду і гроші то наші провідники будуть перевозити і переводити, ті хто ухилянтів зараз відправляє з України.
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13.06.2025 14:17 Відповісти
Санду догралася. Ми давно пропонувати вигнати звідти тих 1000 шмаркатих. Але ж Молдова трусилась бо бач, «нє правациравать». Тепер що? Ти тепер думаєш про владу в Кишиневі? Вони на нас від вас нападати будуть. Сцикуни ви!
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13.06.2025 14:17 Відповісти
От от! Мені військові, які були на тому напрямку казали, що вони чекали команди на зачистку цього гнійника, але Молдова ссиканула й не дала добро, а ми самі цього зробити не можемо, бо це буде окупація з відповідними наслідками від союзників й совбезу ООН. Санду дограєтбься, що проїпе країну.
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13.06.2025 15:57 Відповісти
Ну, так вживайте дієвих заходів щодо ПРОТИДІЇ московитам!!
Чи лише, «глибоко затурбовані» і фсьо ??
"Ми хочемо жити. Вороги хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато місця для компромісу", - Голда Меїр, була рішучою Жінкою, вона, не розсусолювала з ворогом!
Приклад для України і Молдови!!
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13.06.2025 14:22 Відповісти
Румунія, Молдова та Україна якщо захочуть- виріжуть той чиряк за тиждень. Не думаю що там хтось з кацапів буде Колбасну та Тираспіль гєроічєскі захищати. ООН викаже занепокоєння, ЄС перехрестится, Молдова заведе "свою поліцію" "іх там нет, востановлєніе констітуціонного порядка і территоріальной целостності)- і піздєц котьонку, більше срать не буде. Кацапи повиють, похмурять брови- і підуть *****. А там хз, але все рівно та болячка колись вилізе, і нам, і Молдові.
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13.06.2025 14:23 Відповісти
А фактор місцевих кацапських ждунів?
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13.06.2025 14:28 Відповісти
Для этого должна работать наша дипломатия . Всяческие договоры о взаимопомощи. Обмен опытом с молдавскими военными и так далее...
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13.06.2025 14:31 Відповісти
"Кацапи повиють, похмурять брови- і підуть *****" - а раптом несподівано і підступно нападуть?
Стоп... про що це я...
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13.06.2025 14:37 Відповісти
Чому за тиждень? Тірасполь за два-три дні ... хм, щось знайоме.
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13.06.2025 14:40 Відповісти
Ця армія складається з пмрівців з російськими паспортами
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13.06.2025 14:42 Відповісти
Чому б Молдові не розробити власну СВО, поки кацапи туди не мають доступу
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13.06.2025 14:53 Відповісти
Румуни! Готуйсь!
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13.06.2025 14:55 Відповісти
Тоді кацапи попруть на нас з Молдови
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13.06.2025 14:59 Відповісти
Малдавани ви дійсно малдавани , придністров'я затиснуте між Молдовою і Україною . Як 10000 москалів з амуніцією і озброєнням попаде в придністров'я ?
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13.06.2025 15:47 Відповісти
 
 