Санду підтвердила слова Речана про розміщення російського контингенту в Придністров’ї: Маємо певну інформацію. Це небезпечна цифра
Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала заяву прем’єра країни Доріна Речана про намір РФ розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZIUA.md.
Молдовська президентка зазначила, що має "певну інформацію", згідно з якою Росія готує розміщення контингент у Придністров’ї.
"Так, саме про це Речан і говорив. Це реальна небезпека в ситуації, коли влада в Кишиневі буде контролюватися Росією. Звідки взялася ця цифра? З деякої інформації, яка у нас є. Це небезпечна цифра", – зазначила вона.
При цьому Санду не уточнила, від яких саме установ вона отримала інформацію про можливе розгортання російських військ у Придністров’ї.
Топ коментарі
+11 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар13.06.2025 14:03 Відповісти Посилання
+8 piligrim
показати весь коментар13.06.2025 14:04 Відповісти Посилання
+8 Дужан Міхал
показати весь коментар13.06.2025 14:09 Відповісти Посилання
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всі московити і асимільоване ними бидло повинно відправитися на московію в ешелонах, всіх інших місцях на планеті вони інвазивний і шкідливий вид істот
2. Специ-інструктори-офіцери-сержанти заїдуть як цивільні через Молдову.
Чи лише, «глибоко затурбовані» і фсьо ??
"Ми хочемо жити. Вороги хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато місця для компромісу", - Голда Меїр, була рішучою Жінкою, вона, не розсусолювала з ворогом!
Приклад для України і Молдови!!
Стоп... про що це я...