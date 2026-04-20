РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7987 посетителей онлайн
Новости Видео Штурм РФ на Покровском направлении Ситуация на Покровском направлении
1 522 2

Обостряется ситуация в Гришино, противник усилил давление, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Силы обороны сдерживают попытки противника закрепиться в центре и на севере Гришино в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстановка в Гришино

Как отмечается, в Гришино ситуация обостряется. Противник усилил давление на населенный пункт и пытается развить наступление.

"Украинские военные не позволяют врагу закрепиться в центральной части поселка. На днях Силы обороны провели операцию по уничтожению пункта скопления противника. Дождавшись благоприятного момента, наши воины нанесли авиационный удар по скоплению россиян", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия усиливает штурмы под Покровском и Гришино: продолжаются ожесточенные бои, - ГВ "Схід"

Уничтожение войск РФ

По результатам поражения подтверждена ликвидация как минимум трех оккупантов. Также, по имеющейся информации, часть российских военных осталась под завалами в подвале без возможности деблокировки.

"В то же время противник продолжает давить и на север поселка. Для этого пытается обойти Гришино, используя открытую местность и лесополосы с юго-западного направления. Таким образом, россияне стремятся закрепиться на северных и северо-западных окраинах", - подчеркнули в 7 корпусе ДШВ.

Читайте: Враг пытается закрепиться в Гришино и накапливает силы в Покровске, — ГВ "Схід"

На днях противник попытался прорваться по этому маршруту с использованием бронетранспортера. Силы обороны уничтожили вражеское "такси" вместе с личным составом, сорвав попытку его дальнейшего продвижения.

Автор: 

Донецкая область (12155) ДШВ Десантно-штурмовые войска (440) Покровск (1277) Покровский район (1703) Гришино (63)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не читають в ДШВ новсини на Цензорі: "Ситуація на Сумщині стабільна, загроз оточення немає, - УВ "Курськ"
показать весь комментарий
20.04.2026 16:27 Ответить
РФ не може наростити угруповання, ЗСУ щодня "мінусують" до тисячі окупантів, - Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/p3590315

То як це вони наростили, якщо Сирський каже, що не можуть?
показать весь комментарий
20.04.2026 16:52 Ответить
 
 