Сырский провел совещания на передовой: сложнее всего - на Покровском направлении, принят ряд решений

Сырский встретился с командирами

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время очередной рабочей поездки встретился с руководством наступательной группировки Сил обороны.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Где сейчас сложнее всего?

В частности, как отмечается, с генерал-майором Олегом Апостолом Сырский обсудил оперативную обстановку, выполнение поставленных задач, планы дальнейших активных действий.

"Работал также в штабах подразделений на Покровском направлении, где российско-оккупационные войска давят наиболее ощутимо. С начала апреля здесь зафиксировано в общей сложности 688 атак врага", - сообщает главнокомандующий.

Анализ обстановки и принятые решения

Также он пообщался с командирами корпусов, воинских частей и подразделений. Вместе проанализировали текущую ситуацию в районах ответственности. Кроме того, он заслушал доклады о потребностях украинских защитников, предложения по усилению эффективности применения войск и блокированию активных действий врага и принял определенные решения относительно дополнительного обеспечения наших подразделений.

"Посетил группировку Сил беспилотных систем, где обсудил ряд вопросов с майором Робертом Бровди. Когда враг проводит перегруппировку и подтягивает резервы, роль БпС в нанесении удара по оккупантам еще больше возрастает", - резюмирует главнокомандующий.

Попередню низку всі вже виконали?
22.04.2026 11:30 Ответить
сфокусувалися на ключових, адвокуючи попереднi
22.04.2026 12:29 Ответить
Незабудь путлєру доложити на якому відрізку найважче .
22.04.2026 11:34 Ответить
Схоже, "потужна програма" 60+ працює - вже створено наступальне угруповування.
22.04.2026 11:39 Ответить
наступальне угруповування в медичну частину. Весна, хронiчка вилазить.
22.04.2026 12:31 Ответить
 
 