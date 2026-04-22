Сырский провел совещания на передовой: сложнее всего - на Покровском направлении, принят ряд решений

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время очередной рабочей поездки встретился с руководством наступательной группировки Сил обороны.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечается, с генерал-майором Олегом Апостолом Сырский обсудил оперативную обстановку, выполнение поставленных задач, планы дальнейших активных действий.

"Работал также в штабах подразделений на Покровском направлении, где российско-оккупационные войска давят наиболее ощутимо. С начала апреля здесь зафиксировано в общей сложности 688 атак врага", - сообщает главнокомандующий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обостряется ситуация в Гришино, противник усилил давление, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Также он пообщался с командирами корпусов, воинских частей и подразделений. Вместе проанализировали текущую ситуацию в районах ответственности. Кроме того, он заслушал доклады о потребностях украинских защитников, предложения по усилению эффективности применения войск и блокированию активных действий врага и принял определенные решения относительно дополнительного обеспечения наших подразделений.

"Посетил группировку Сил беспилотных систем, где обсудил ряд вопросов с майором Робертом Бровди. Когда враг проводит перегруппировку и подтягивает резервы, роль БпС в нанесении удара по оккупантам еще больше возрастает", - резюмирует главнокомандующий.

Читайте также: Россия усиливает штурмы под Покровском и Гришино: продолжаются ожесточенные бои, - ГВ "Схід"