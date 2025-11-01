"Для нас честь носить его имя и приумножать достигнутое": 1-й ОШП поделился воспоминаниями о Дмитрии (Да Винчи) Коцюбайле. ВИДЕО

1 ноября Герою Украины, командиру 1-й штурмовой роты Дмитрию Да Винчи Коцюбайлу исполнилось бы 30 лет. 1-я ОШП поделилась воспоминаниями о погибшем командире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост 1-го ОШП в соцсети Facebook.

"Для большинства — он символ. Для нас — побратим. Дмитрий Коцюбайло, друг Да Винчи, сегодня должен был бы отмечать 30-летие. Для нас честь носить его имя и приумножать достигнутое. Мы растем из крепких корней, бережем общие ценности и традиции. Так было, есть и будет", - говорится в сообщении.

Ориентир для украинской нации

По словам командира 1-го ОШП Дмитрия (Перун) Филатова, Дмитрий Коцюбайло стал ориентиром для украинской нации.

"Вместе с ним в самых ожесточенных боях мы формировали наше подразделение еще с добровольческих времен. Сегодня Дмитрию исполнилось бы 30 лет. Славная артиллерия Да Винчи сегодня стала уже дивизионной. И как раньше - она остается лучшей на поле боя. Мы уничтожаем врага их же танками, которые завоевали в свое время в бою. Мы одно из немногих подразделений, которое умеет мастерски вести общевойсковой бой: во время штурма вперед идет пехота, за ней едут танки, работает артиллерия, непрерывно работают БПЛА. Также вместе с ними работают наземные роботизированные комплексы", - сказал Перун.

Он добавил, что имя Дмитрия побратимы запечатлели в названии подразделения.

"С теплом в сердце несем память Героя в мыслях и действиях. Мы растем из крепких корней и верны идеям украинского национализма... Друг Да Винчи может гордиться своими последователями", - добавил командир 1-го ОШП.

