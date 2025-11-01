"Для нас честь носить его имя и приумножать достигнутое": 1-й ОШП поделился воспоминаниями о Дмитрии (Да Винчи) Коцюбайле. ВИДЕО
1 ноября Герою Украины, командиру 1-й штурмовой роты Дмитрию Да Винчи Коцюбайлу исполнилось бы 30 лет. 1-я ОШП поделилась воспоминаниями о погибшем командире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост 1-го ОШП в соцсети Facebook.
"Для большинства — он символ. Для нас — побратим. Дмитрий Коцюбайло, друг Да Винчи, сегодня должен был бы отмечать 30-летие. Для нас честь носить его имя и приумножать достигнутое. Мы растем из крепких корней, бережем общие ценности и традиции. Так было, есть и будет", - говорится в сообщении.
Ориентир для украинской нации
По словам командира 1-го ОШП Дмитрия (Перун) Филатова, Дмитрий Коцюбайло стал ориентиром для украинской нации.
"Вместе с ним в самых ожесточенных боях мы формировали наше подразделение еще с добровольческих времен. Сегодня Дмитрию исполнилось бы 30 лет. Славная артиллерия Да Винчи сегодня стала уже дивизионной. И как раньше - она остается лучшей на поле боя. Мы уничтожаем врага их же танками, которые завоевали в свое время в бою. Мы одно из немногих подразделений, которое умеет мастерски вести общевойсковой бой: во время штурма вперед идет пехота, за ней едут танки, работает артиллерия, непрерывно работают БПЛА. Также вместе с ними работают наземные роботизированные комплексы", - сказал Перун.
Он добавил, что имя Дмитрия побратимы запечатлели в названии подразделения.
"С теплом в сердце несем память Героя в мыслях и действиях. Мы растем из крепких корней и верны идеям украинского национализма... Друг Да Винчи может гордиться своими последователями", - добавил командир 1-го ОШП.
А не той, який створили Філімонов і Аліна Михайлова, рейдернувши назву "Да Вінчі".
Окремий штурмовий батальйон «Вовки Да Вінчі» розділився. Про це 2 лютого https://www.facebook.com/67ombrduk/posts/pfbid02TTNkxkqUMrkqtirMQCvTxDCSAqaRWSm1hbHrq57myDECeB1gFW81cFHszUC6yi4Nl повідомили на сторінці 67 окремої механізованої бригади.
«Віднедавна наш підрозділ пережив структурні трансформації та пройшов етап оновлення/очищення.
З лав батальйону «Да Вінчі» (1 ОШБ) та ДУК ПС (Добровольчий Український Корпус «Правий сектор», - ред.) вийшли особи, які ініціювали перегляд колективних пріоритетів, визначених ще за життя Дмитра. В структурі назви їхнього утворення також присутнє ім'я Да Вінчі, але «не все золото, що блищить», - йдеться у заяві бригади.