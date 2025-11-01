"Маємо за честь носити його ім’я й примножувати здобуте": 1-й ОШП поділився спогадами про Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла. ВIДЕО
1 листопада, Герою України, командиру 1-ої штурмової роти Дмитру Да Вінчі Коцюбайлу виповнилося б 30 років. 1-й ОШП поділився спогадами про загиблого командира.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис 1-го ОШП у соцмережі фейсбук.
"Для більшості — він символ. Для нас — побратим. Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі, сьогодні мав би відзначати 30-річчя. Маємо за честь носити його ім’я й примножувати здобуте. Зростаємо з міцного коріння, бережемо спільні цінності та традиції. Так було, є і буде", - сказано в повідомленні.
Орієнтир для української нації
За словами командира 1-го ОШП Дмитра (Перун) Філатова, Дмитро Коцюбайло став орієнтиром для української нації.
"Разом з ним в найзапекліших боях ми формували наш підрозділ ще з добровольчих часів. Сьогодні Дмитру виповнилося б 30 років. Славетна артилерія Да Вінчі сьогодні стала вже дивізійною. І як раніше - вона залишається найкращою на полі бою. Ми нищимо ворога їхніми ж танками, які здобули свого часу в бою. Ми один із небагатьох підрозділів, який вміє майстерно вести загальновійськовий бій: під час штурму вперед іде піхота, за нею їдуть танки, працює артилерія, безперестанку працюють БпЛА. Також разом з ними працюють наземні роботизовані комплекси", - сказав Перун.
Він додав, що ім'я Дмитра побратими закарбували в назві підрозділу.
"З теплом у серці несемо пам'ять Героя в думках і діях. Ми зростаємо з міцного коріння та вірні ідеям українського націоналізму... Друг Да Вінчі може пишатися своїми послідовниками",- додав командир 1-го ОШП.
А не той, який створили Філімонов і Аліна Михайлова, рейдернувши назву "Да Вінчі".
Окремий штурмовий батальйон «Вовки Да Вінчі» розділився. Про це 2 лютого https://www.facebook.com/67ombrduk/posts/pfbid02TTNkxkqUMrkqtirMQCvTxDCSAqaRWSm1hbHrq57myDECeB1gFW81cFHszUC6yi4Nl повідомили на сторінці 67 окремої механізованої бригади.
«Віднедавна наш підрозділ пережив структурні трансформації та пройшов етап оновлення/очищення.
З лав батальйону «Да Вінчі» (1 ОШБ) та ДУК ПС (Добровольчий Український Корпус «Правий сектор», - ред.) вийшли особи, які ініціювали перегляд колективних пріоритетів, визначених ще за життя Дмитра. В структурі назви їхнього утворення також присутнє ім'я Да Вінчі, але «не все золото, що блищить», - йдеться у заяві бригади.