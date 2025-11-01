"Маємо за честь носити його ім’я й примножувати здобуте": 1-й ОШП поділився спогадами про Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла. ВIДЕО

1 листопада, Герою України, командиру 1-ої штурмової роти Дмитру Да Вінчі Коцюбайлу виповнилося б 30 років. 1-й ОШП поділився спогадами про загиблого командира.

"Для більшості — він символ. Для нас — побратим. Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі, сьогодні мав би відзначати 30-річчя. Маємо за честь носити його ім’я й примножувати здобуте. Зростаємо з міцного коріння, бережемо спільні цінності та традиції. Так було, є і буде", - сказано в повідомленні.

Орієнтир для української нації

За словами командира 1-го ОШП Дмитра (Перун) Філатова, Дмитро Коцюбайло став орієнтиром для української нації.

"Разом з ним в найзапекліших боях ми формували наш підрозділ ще з добровольчих часів. Сьогодні Дмитру виповнилося б 30 років. Славетна артилерія Да Вінчі сьогодні стала вже дивізійною. І як раніше - вона залишається найкращою на полі бою. Ми нищимо ворога їхніми ж танками, які здобули свого часу в бою. Ми один із небагатьох підрозділів, який вміє майстерно вести загальновійськовий бій: під час штурму вперед іде піхота, за нею їдуть танки, працює артилерія, безперестанку працюють БпЛА. Також разом з ними працюють наземні роботизовані комплекси", - сказав Перун.

Він додав, що ім'я Дмитра побратими закарбували в назві підрозділу.

"З теплом у серці несемо пам'ять Героя в думках і діях. Ми зростаємо з міцного коріння та вірні ідеям українського націоналізму... Друг Да Вінчі може пишатися своїми послідовниками",- додав командир 1-го ОШП.

