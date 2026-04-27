УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14166 відвідувачів онлайн
Новини Відео Пропаганда РФ
6 608 5

"Хотіли зняти "визволення" - потрапили у полон", - бійці полку імені Коцюбайла полонили групу окупантів із прапорами РФ. ВIДЕО

На межі Дніпропетровської та Запорізької областей бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла взяли в полон групу російських військових за незвичних обставин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу розповіли каналу "Бутусов плюс" про обставини захоплення росіян у полон.

Інцидент стався під час пошуку українськими операторами БпЛА свого дрона, який здійснив вимушену посадку в селі.

Зайшовши до одного з напівзруйнованих будинків, аби перечекати ворожий наліт, українські воїни зіткнулися з окупантами, які були вдягнені у масхалати. Через відсутність червоного скотчу та використання російської мови обома сторонами, загарбники спочатку сприйняли українських штурмовиків за "своїх". Проте після перевірки та вимоги підняти масхалати ворог був роззброєний і здався у полон.

Як з'ясувалося пізніше, полонені були частиною групи з 24 осіб, які мали завдання потайки просунутися вглиб українських позицій. Їхньою головною метою було продемонструвати на камери російського дрона прапори РФ у населеному пункті, створюючи для пропаганди ілюзію контролю над територією. Окупанти розповіли, що йшли 19 кілометрів протягом чотирьох днів, переховуючись у підвалах, проте замість "картинки" для ТБ потрапили до рук воїнів полку імені Коцюбайла.

Автор: 

Запорізька область Коцюбайло Дмитро Дніпропетровська область Бутусов Плюс
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воїнам 1 ОШП імені Д. Коцюбайла - респект!👍
показати весь коментар
27.04.2026 16:04 Відповісти
Так а дрона знайшли?
показати весь коментар
27.04.2026 16:15 Відповісти
Знайшли людиноподібних дронів. Можна запускати.
показати весь коментар
27.04.2026 17:21 Відповісти
То якась бурятська пад(ОЙ)бка...
показати весь коментар
27.04.2026 18:11 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показати весь коментар
27.04.2026 16:17 Відповісти
 
 