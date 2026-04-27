"Хотіли зняти "визволення" - потрапили у полон", - бійці полку імені Коцюбайла полонили групу окупантів із прапорами РФ. ВIДЕО
На межі Дніпропетровської та Запорізької областей бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла взяли в полон групу російських військових за незвичних обставин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу розповіли каналу "Бутусов плюс" про обставини захоплення росіян у полон.
Інцидент стався під час пошуку українськими операторами БпЛА свого дрона, який здійснив вимушену посадку в селі.
Зайшовши до одного з напівзруйнованих будинків, аби перечекати ворожий наліт, українські воїни зіткнулися з окупантами, які були вдягнені у масхалати. Через відсутність червоного скотчу та використання російської мови обома сторонами, загарбники спочатку сприйняли українських штурмовиків за "своїх". Проте після перевірки та вимоги підняти масхалати ворог був роззброєний і здався у полон.
Як з'ясувалося пізніше, полонені були частиною групи з 24 осіб, які мали завдання потайки просунутися вглиб українських позицій. Їхньою головною метою було продемонструвати на камери російського дрона прапори РФ у населеному пункті, створюючи для пропаганди ілюзію контролю над територією. Окупанти розповіли, що йшли 19 кілометрів протягом чотирьох днів, переховуючись у підвалах, проте замість "картинки" для ТБ потрапили до рук воїнів полку імені Коцюбайла.
