Боєць 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла Жокей про рукопашний бій із росіянином: "Бачу, він біля моєї амбразури лежить. У мене ніж трофейний був...". ВIДЕО

Український дрон зафіксував рукопашний бій між українським штурмовиком та російським спецпризначенцем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у в цей момент в руках нашого бійця опинилося не лише його життя, але й життя його пораненого побратима, який спостерігав за цим боєм.

Жокей, військовослужбовець 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, український герой, піхотинець у в деталях розповів цю неймовірну історію подвигу та братерства.

"Постріл. Я падаю на коліна і чую, як той своєму напарнику кричить: "Я его завалил!". Ну, я завмер, сижу. Думаю, ну зараз він мене законтролить. І у хлопців теж можуть бути якісь проблеми, бо чую, що Шершень ще відстрілюється. А Драч вже замовк - автомат не працює, мабуть, клин. Був ніж трофейний. Вихватив його, піднявся ривком. Бачу, він біля моєї амбразури лежить. Хватаю його за автомат, однією рукою смикаю на себе, а другу руку висовую, починаю бити йому по рукам, щоб він не стріляв... Я двома руками ще один ривок роблю, підтягую ближче до себе, хватаю, затягую до себе в колодязь і продовжую колотити ножом. Боролися там ще в колодязі. Добив я його, забрав БК, забрав автомат, рацію і вискочив із колодзя", - каже український воїн.

