Боєць 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла Жокей про рукопашний бій із росіянином: "Бачу, він біля моєї амбразури лежить. У мене ніж трофейний був...". ВIДЕО

Український дрон зафіксував рукопашний бій між українським штурмовиком та російським спецпризначенцем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у в цей момент в руках нашого бійця опинилося не лише його життя, але й життя його пораненого побратима, який спостерігав за цим боєм.

Жокей, військовослужбовець 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, український герой, піхотинець у в деталях розповів цю неймовірну історію подвигу та братерства.

 "Постріл. Я падаю на коліна і чую, як той своєму напарнику кричить: "Я его завалил!". Ну, я завмер, сижу. Думаю, ну зараз він мене законтролить. І у хлопців теж можуть бути якісь проблеми, бо чую, що Шершень ще відстрілюється. А Драч вже замовк - автомат не працює, мабуть, клин. Був ніж трофейний. Вихватив його, піднявся ривком. Бачу, він біля моєї амбразури лежить. Хватаю його за автомат, однією рукою смикаю на себе, а другу руку висовую, починаю бити йому по рукам, щоб він не стріляв... Я двома руками ще один ривок роблю, підтягую ближче до себе, хватаю, затягую до себе в колодязь і продовжую колотити ножом. Боролися там ще в колодязі. Добив я його, забрав БК, забрав автомат, рацію і вискочив із колодзя", - каже український воїн. 

Дивіться: У Києві на Аскольдовій могилі відкрили пам’ятник Дмитру Коцюбайлу. ФОТОрепортаж

армія рф (19123) знищення (8527) Коцюбайло Дмитро (63) бій (213)
Я про пасав ще позавчора.

Тільки-но переглянув відео про бій бійців 1 ОШП проти орківської спецури, де наші бійці билися до останнього набою та останньої гранати і в ножовому бою наш бієць з позивним "Жокей" завалив кацапа. Не знаю, але в мене настрій піднівся на порядки. Не пожалкуйте пару хвилин на перегляд цього відео: https://youtu.be/ROacczOh-uQ?si=-3coNAHW19pRgrfc
ГОЛИМИ РУКАМИ ПРОТИ СПЕЦУРИ: як троє штурмовиків відбивали атаку еліти ГРУ.

Вже стало відомо, що за цей бій "Жокея" подано на найвищу нагороду - Героя України!!!💪

18.10.2025 12:44
20.10.2025 16:07 Відповісти
*писав
20.10.2025 16:09 Відповісти
Герой!
20.10.2025 16:16 Відповісти
Ось він- захист України! Велика шана тобі воїне? Нехай Бог береже тебе
20.10.2025 16:18 Відповісти
Справжній Герой! Люди, на кшталт "Жокея"--майбутнє Держави.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
20.10.2025 16:22 Відповісти
Низький уклін Воїну!
Фізично він сильний,це його
перевага,а також розум та
кмітливість.
20.10.2025 16:59 Відповісти
Низький уклін вам Воїни ЗСУ
20.10.2025 17:05 Відповісти
наші Воїни Козаки !!! ❤️...
20.10.2025 18:05 Відповісти
 
 