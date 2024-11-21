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У Києві на Аскольдовій могилі відкрили пам’ятник Дмитру Коцюбайлу. ФОТОрепортаж

У День Гідності та Свободи на Аскольдовій могилі в Києві урочисто відкрили пам'ятник Герою України Дмитру Коцюбайлу ("Да Вінчі").

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на у фейсбук фотограф Ян Доброносов.

"Відкриття монументальної скульптури Дмитру Коцюбайлу", - ідеться в дописі.

Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу

Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу
Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу

Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу
Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу
Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу

Раніше ми повідомляли, що молодша сестра Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) – Олександра – вступила до лав 1-го окремого штурмового батальйону імені свого брата.

Дмитро Коцюбайло, позивний "Да Вінчі"; (1 листопада 1995, с. Задністрянське, Івано-Франківська область, Україна - 7 березня 2023, Бахмут, Донецька область, Україна) - український доброволець, лейтенант, командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2021). Член Проводу національно-визвольного руху "Правий сектор" (2020). Перший доброволець, якому присвоєно звання "Герой України" прижиттєво. 2022 року був включений до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від "Forbes".

Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу

Автор: 

пам’ятник (928) Коцюбайло Дмитро (62)


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А якщо його кувалдою розіб'є якийсь бомж, він теж впаде на дурку?
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21.11.2024 16:36 Відповісти
І чого тут не пишуть защітнікі мальчіков в бусіках. "Випадково" рот заціпило
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21.11.2024 17:21 Відповісти
Хоч одна приємна новина! Він дійсно став Легендою ще за життя!!!
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21.11.2024 17:34 Відповісти
Слава справжньому патріоту
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21.11.2024 17:50 Відповісти
Слава Герою! Дуже сумно! Гинуть найкращі.
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21.11.2024 18:00 Відповісти
Герої не вмирають!
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21.11.2024 19:05 Відповісти
 
 