У Києві на Аскольдовій могилі відкрили пам’ятник Дмитру Коцюбайлу. ФОТОрепортаж

У День Гідності та Свободи на Аскольдовій могилі в Києві урочисто відкрили пам'ятник Герою України Дмитру Коцюбайлу ("Да Вінчі").

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на у фейсбук фотограф Ян Доброносов.

"Відкриття монументальної скульптури Дмитру Коцюбайлу", - ідеться в дописі.













Раніше ми повідомляли, що молодша сестра Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) – Олександра – вступила до лав 1-го окремого штурмового батальйону імені свого брата.

Дмитро Коцюбайло, позивний "Да Вінчі"; (1 листопада 1995, с. Задністрянське, Івано-Франківська область, Україна - 7 березня 2023, Бахмут, Донецька область, Україна) - український доброволець, лейтенант, командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2021). Член Проводу національно-визвольного руху "Правий сектор" (2020). Перший доброволець, якому присвоєно звання "Герой України" прижиттєво. 2022 року був включений до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від "Forbes".