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В Киеве на Аскольдовой могиле открыли памятник Дмитрию Коцюбайло. ФОТОрепортаж

В День Достоинства и Свободы на Аскольдовой могиле в Киеве торжественно открыли памятник Герою Украины Дмитрию Коцюбайло (Да Винчи).

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на фейсбук фотографа Яна Доброносова.

"Открытие монументальной скульптуры Дмитрию Коцюбайло", - говорится в сообщении.

Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу

Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу
Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу

Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу
Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу
Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу

Ранее мы сообщали, что младшая сестра Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) - Александра - вступила в ряды 1-го отдельного штурмового батальона имени своего брата.

Дмитрий Коцюбайло, позывной Да Винчи; (1 ноября 1995, с. Заднестрянское, Ивано-Франковская область, Украина - 7 марта 2023, Бахмут, Донецкая область, Украина) - украинский доброволец, лейтенант, командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2021). Член Провода национально-освободительного движения "Правый сектор" (2020). Первый доброволец, которому присвоено звание "Герой Украины" прижизненно. В 2022 году был включен в рейтинг "30 до 30: лица будущего" от "Forbes".

Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу

Автор: 

памятник (2239) Коцюбайло Дмитрий (61)


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А якщо його кувалдою розіб'є якийсь бомж, він теж впаде на дурку?
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