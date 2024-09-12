Сестра загиблого Героя України Да Вінчі доєдналася до батальйону, який він очолював. ФОТО

Молодша сестра Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) – Олександра – вступила до лав 1го окремого штурмового батальйону імені свого брата.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Олександра Коцюбайло — молодша сестра Дмитра, нашого першого комбата, долучилася до батальйону.

Вітаємо в родині, посестро!", - ідеться у дописі на сторінці підрозділу.

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