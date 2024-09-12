Сестра загиблого Героя України Да Вінчі доєдналася до батальйону, який він очолював. ФОТО
Молодша сестра Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) – Олександра – вступила до лав 1го окремого штурмового батальйону імені свого брата.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Олександра Коцюбайло — молодша сестра Дмитра, нашого першого комбата, долучилася до батальйону.
Вітаємо в родині, посестро!", - ідеться у дописі на сторінці підрозділу.
Топ коментарі
+30 Dust
показати весь коментар13.09.2024 00:11
+27 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар12.09.2024 23:38
+17 Ольга Ольга #588222
показати весь коментар13.09.2024 00:05
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І селфі не публікували.
Зник Максим да і хер з ним. А тут йой, яка нрвина.
співчуваю Вам, багато про загиблих пишуть на Цензорі і на Укр.нет.
не про всіх, далеко не про всіх.
і зараз тоскно, бо гинуть друзі моїх дітей, а коли закінчиться війна ми вжахнемось від кількості жертв.
тому що 21.04.2019 сталась Національна катастрофа ! саме так, у цей день !
"найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
Сунь Цзи "Мистецтво війни"
так воював Порох - Мінсками, Ато, "жаб'ячими стрибками" по поліпшенню нашого тактичного становища... створенням Новою армії, яка й зустріла аресію у лютому 2022.
а у ЗЄля - весь зєльоний, верховний головнокомандувач, ставка і т.д. - нікчема !
Воював з 22-го року, був поранений, повернувся на фронт.
Дуже успішний кейс ОПЗЄ "Фортеця-Бахмут" закінчився для нього зникненням безвісти.
Нічого особливого, як і сотні тисяч інших хлопців та дівчат за ці 3 роки.
Щасти їй!
09.09.2024
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену 03.06.2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
Зелена сволота зрозуміла , що вони виживуть тільки в випадку повного програшу України в війні.
Чи вона тільки квартири вимагає в рідних Дмитра та із своєю тітушнею кидают незручних zeлеригам у мусорні контейнери?
тому й носять чоловіки той "піксель" вже багато тисячоліть
якщо вони чоловіки, а не раби.....
Побратими Дмитра із справжніх "Вовків Да Вінчі" тоді робили заяву, що це нове утворення не має до них ніякого стосунку.