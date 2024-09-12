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Новини Фото Війна
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Сестра загиблого Героя України Да Вінчі доєдналася до батальйону, який він очолював. ФОТО

Молодша сестра Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі)  – Олександра – вступила до лав 1го окремого штурмового батальйону імені свого брата.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Олександра Коцюбайло - сестра Да Вінчі

"Олександра Коцюбайло — молодша сестра Дмитра, нашого першого комбата, долучилася до батальйону. 
Вітаємо в родині, посестро!", - ідеться у дописі на сторінці підрозділу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У гімназії, яку закінчив загиблий в бою з окупантами Герой України Дмитро Коцюбайло, відкрили музей легендарного воїна. ВIДЕО

Автор: 

Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+30
не варто так.
співчуваю Вам, багато про загиблих пишуть на Цензорі і на Укр.нет.
не про всіх, далеко не про всіх.

і зараз тоскно, бо гинуть друзі моїх дітей, а коли закінчиться війна ми вжахнемось від кількості жертв.

тому що 21.04.2019 сталась Національна катастрофа ! саме так, у цей день !

"найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
Сунь Цзи "Мистецтво війни"

так воював Порох - Мінсками, Ато, "жаб'ячими стрибками" по поліпшенню нашого тактичного становища... створенням Новою армії, яка й зустріла аресію у лютому 2022.
а у ЗЄля - весь зєльоний, верховний головнокомандувач, ставка і т.д. - нікчема !
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13.09.2024 00:11
+27
А приблуди95, «ПОТУЖНО» повтікали з України, з вгодованими рилам, та отримавши нагородами від пересидента за «НЕЗЛАМНІСТЬ»??!!

09.‎09.‎2024

Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
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12.09.2024 23:38
+17
Цікаво, а хтось бачив на фронті м.аліну ( т.зв. удовицю) Да Вінчі?
Чи вона тільки квартири вимагає в рідних Дмитра та із своєю тітушнею кидают незручних zeлеригам у мусорні контейнери?
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13.09.2024 00:05
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Так про кожного добровольця тепер пишуть чи це щось дуже особливе?
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12.09.2024 23:32 Відповісти
Про мого зниклого безвісти хрещеника нічого не написали.

І селфі не публікували.

Зник Максим да і хер з ним. А тут йой, яка нрвина.
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12.09.2024 23:52 Відповісти
не варто так.
співчуваю Вам, багато про загиблих пишуть на Цензорі і на Укр.нет.
не про всіх, далеко не про всіх.

і зараз тоскно, бо гинуть друзі моїх дітей, а коли закінчиться війна ми вжахнемось від кількості жертв.

тому що 21.04.2019 сталась Національна катастрофа ! саме так, у цей день !

"найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
Сунь Цзи "Мистецтво війни"

так воював Порох - Мінсками, Ато, "жаб'ячими стрибками" по поліпшенню нашого тактичного становища... створенням Новою армії, яка й зустріла аресію у лютому 2022.
а у ЗЄля - весь зєльоний, верховний головнокомандувач, ставка і т.д. - нікчема !
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13.09.2024 00:11 Відповісти
Повністю згоден, бро!
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01.11.2024 19:46 Відповісти
Так розкажи, напиши публічно про хрещенника, шо б всі знали про нього.
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13.09.2024 08:31 Відповісти
Так він же не сестра Давінчі.

Воював з 22-го року, був поранений, повернувся на фронт.
Дуже успішний кейс ОПЗЄ "Фортеця-Бахмут" закінчився для нього зникненням безвісти.

Нічого особливого, як і сотні тисяч інших хлопців та дівчат за ці 3 роки.
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13.09.2024 09:13 Відповісти
Дуже гарна ! Гарний Воїн !!!💙💛
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12.09.2024 23:32 Відповісти
сміливі люди завжди гарні !
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13.09.2024 00:02 Відповісти
Гарна, але що ж вона така худенька... в чому й душа тримається... Будемо сподіватися, що в армії зелені щурі-мародери не все ще пожерли, щось і на ЗСУ залишилось.
Щасти їй!
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13.09.2024 07:39 Відповісти
А приблуди95, «ПОТУЖНО» повтікали з України, з вгодованими рилам, та отримавши нагородами від пересидента за «НЕЗЛАМНІСТЬ»??!!

09.‎09.‎2024

Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
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12.09.2024 23:38 Відповісти
Це когось здивувало? Після звільнення Залужного, ЗСУ перетворились в інструмент втілення істеричних забаганок верховного Стецька, та знищення народу України.
Зелена сволота зрозуміла , що вони виживуть тільки в випадку повного програшу України в війні.
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13.09.2024 07:52 Відповісти
Мужня красуня!!!
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12.09.2024 23:41 Відповісти
Це ж не злодійська династія кучми, пінчуків, януковичів............, а династія патріотів- героїв!
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12.09.2024 23:42 Відповісти
Цікаво, а хтось бачив на фронті м.аліну ( т.зв. удовицю) Да Вінчі?
Чи вона тільки квартири вимагає в рідних Дмитра та із своєю тітушнею кидают незручних zeлеригам у мусорні контейнери?
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13.09.2024 00:05 Відповісти
"вздорная женщіна", але вона в батальоні, отже - честь і хвала кожному, хто в пікселі !
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13.09.2024 00:14 Відповісти
від початку Світу завдання жінки народити дитину, чоловіка - їх захистити - і дитину , і жінку

тому й носять чоловіки той "піксель" вже багато тисячоліть

якщо вони чоловіки, а не раби.....
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13.09.2024 02:32 Відповісти
Невже? Цікаво, а батальйон Монако, 95 квартал... та решта заброньованого лайна, це вже раби чи ще ні?
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13.09.2024 04:06 Відповісти
поки що не раби, слуги - на шляху до рабства)
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13.09.2024 09:17 Відповісти
Вона як воювала у батальоні, так там і воює. Цікаво, що "вимагала" вона тільки одну квартиру - у якій жила і яку вони разом купили.
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13.09.2024 00:58 Відповісти
Не воює Малина-Михайлова в батальйоні Да Вінчі, в якому воював Дмитро Коцюбайло. Після загибелі Дмитра Малина разом із таким собі Філімоновим створили НОВИЙ підрозділ із такою ж назвою.

Побратими Дмитра із справжніх "Вовків Да Вінчі" тоді робили заяву, що це нове утворення не має до них ніякого стосунку.
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13.09.2024 07:04 Відповісти
Вона наче казала, що буде "мочити порохоботів". Можливо і мочить їх у КМДА
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13.09.2024 07:06 Відповісти
Аліна Міхайлова каломоойська. Не вірю в її щирість. Крапка.
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13.09.2024 04:18 Відповісти
Уточню, ця стаття не про Малину, а про сестру Дмитра Коцюбайла.
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13.09.2024 08:19 Відповісти
Аліна Міхайлова якийсь начальник мед служби. Начальник. Її тримають, як пам`ять про Да Вінчі.
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13.09.2024 04:26 Відповісти
Сестра вступила до спрвжнього батальйону Да Вінчі, а не нового Маліниного
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13.09.2024 09:08 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! Берегите сестру! СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.09.2024 09:24 Відповісти
 
 