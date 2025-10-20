Боец 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайло "Жокей" о рукопашном бое с россиянином: "Вижу, он у моей амбразуры лежит. У меня нож трофейный был...". ВИДЕО
Украинский дрон зафиксировал рукопашный бой между украинским штурмовиком и российским спецназовцем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в этот момент в руках нашего бойца была не только его жизнь, но и жизнь его раненого побратима, который наблюдал за этим боем.
"Жокей", военнослужащий 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, украинский герой, пехотинец в в деталях рассказал эту невероятную историю подвига и братства.
"Выстрел. Я падаю на колени и слышу, как тот своему напарнику кричит: "Я его завалил!". Ну, я замер, сижу. Думаю, ну сейчас он меня законтролит. И у хлопцев тоже могут быть какие-то проблемы, потому что слышу, что Шершень еще отстреливается. А Драч уже замолчал - автомат не работает, видимо, клин. Был нож трофейный. Выхватил его, поднялся рывком. Вижу, он возле моей амбразуры лежит. Хватаю его за автомат, одной рукой дергаю на себя, а вторую руку высовываю, начинаю бить ему по рукам, чтобы он не стрелял... Я двумя руками еще один рывок делаю, подтягиваю ближе к себе, хватаю, затягиваю к себе в колодец и продолжаю колотить ножом. Боролись там еще в колодце. Добил я его, забрал БК, забрал автомат, рацию и выскочил из колодца", - говорит украинский воин.
Тільки-но переглянув відео про бій бійців 1 ОШП проти орківської спецури, де наші бійці билися до останнього набою та останньої гранати і в ножовому бою наш бієць з позивним "Жокей" завалив кацапа. Не знаю, але в мене настрій піднівся на порядки. Не пожалкуйте пару хвилин на перегляд цього відео: https://youtu.be/ROacczOh-uQ?si=-3coNAHW19pRgrfc
ГОЛИМИ РУКАМИ ПРОТИ СПЕЦУРИ: як троє штурмовиків відбивали атаку еліти ГРУ.
Вже стало відомо, що за цей бій "Жокея" подано на найвищу нагороду - Героя України!!!💪
18.10.2025 12:44
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Фізично він сильний,це його
перевага,а також розум та
кмітливість.