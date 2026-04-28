Оккупанты почти 50 раз атаковали Днепропетровщину: двое погибших, еще 11 человек ранены

В течение дня во вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска почти 50 раз обстреляли три района Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Никопольщины

Захватчики обстреливали Никополь, Покровскую, Червоногригоровскую, Марганецкую и Мозолевскую громады.

Повреждены инфраструктура, многоквартирные и частные дома. Пятеро человек получили ранения. В больнице в тяжелом состоянии находится 82-летняя женщина. Двое мужчин 20 и 44 лет и 78-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести, 66-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Удары по Кривому Рогу

Вследствие вражеских атак в Кривом Роге повреждена инфраструктура. Один человек погиб, еще шестеро – ранены. Четверо мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двое будут лечиться дома.

Обстрелы Синельниковского района

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Раевской громаде. Погиб человек.

