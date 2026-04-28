Российские войска атаковали беспилотниками спасателей в Марганце. ВИДЕО+ФОТО
В Марганце Днепропетровской области российские войска совершили целенаправленную атаку с помощью дронов на подразделение спасателей, повредив депо и специальную технику.
Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня российские войска целенаправленно атаковали спасателей в Марганце с помощью беспилотников", — говорится в сообщении.
Повреждены депо и спецтехника.
"Спасатели вовремя укрылись, что позволило избежать жертв среди личного состава", — подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, в течение дня во вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска почти 50 раз атаковали три района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками: двое погибших, еще 11 человек ранены.
