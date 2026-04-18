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Россияне нанесли прицельный удар по пожарной части на Сумщине: повреждены здание и техника. ФОТО
Враг продолжает атаковать подразделения ГСЧС в Сумской области.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, сегодня, 18 апреля, российский беспилотник нанес прицельный удар по пожарной части в Шосткинском районе.
Вследствие атаки повреждены здание и пожарная цистерна.
Без пострадавших
Как отмечается, в момент атаки все сотрудники ГСЧС находились в укрытии, личный состав не пострадал.
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