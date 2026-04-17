Сутки в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых. Враг атаковал подразделение ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российских атак на Сумскую область погибли два человека, ещё пять получили ранения. Повреждены здания, автомобили и инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области и ГСЧС Украины.
Обстрелы населенных пунктов
В Сумской громаде погиб 26-летний мужчина, ранены 54-летний мужчина и 67-летняя женщина. Повреждены административное здание, объекты газотранспортной системы, АЗС и автомобили.
В Белопольской громаде погиб 56-летний мужчина, поврежден автомобиль.
В Буринской громаде ранены 45-летняя женщина и 53-летний мужчина, повреждены два домовладения.
В Николаевской громаде ранен 40-летний мужчина, поврежден автомобиль.
В Тростянецкой, Березовской, Чернеччинской, Николаевской, Ахтырской, Сумской и Глуховской громадах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и общежитие.
Удар по спасателям
Поздно вечером 16 апреля Россия совершила очередную циничную атаку. Вражеский БПЛА попал в пожарно-спасательное подразделение.
Здание частично повреждено. На момент удара личный состав находился в укрытии.
К счастью, никто не пострадал.
Последствия вражеских атак
