Сутки в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых. Враг атаковал подразделение ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российских атак на Сумскую область погибли два человека, ещё пять получили ранения. Повреждены здания, автомобили и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области и ГСЧС Украины.

Обстрелы населенных пунктов

В Сумской громаде погиб 26-летний мужчина, ранены 54-летний мужчина и 67-летняя женщина. Повреждены административное здание, объекты газотранспортной системы, АЗС и автомобили.

В Белопольской громаде погиб 56-летний мужчина, поврежден автомобиль.

В Буринской громаде ранены 45-летняя женщина и 53-летний мужчина, повреждены два домовладения.

В Николаевской громаде ранен 40-летний мужчина, поврежден автомобиль.

В Тростянецкой, Березовской, Чернеччинской, Николаевской, Ахтырской, Сумской и Глуховской громадах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и общежитие.

Удар по спасателям

Поздно вечером 16 апреля Россия совершила очередную циничную атаку. Вражеский БПЛА попал в пожарно-спасательное подразделение.

Здание частично повреждено. На момент удара личный состав находился в укрытии.

К счастью, никто не пострадал.

