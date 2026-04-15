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Последствия атаки РФ на Киевщину: произошел пожар в доме и на складе. ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 15 апреля 2026 года, войска РФ нанесли удар по территории Киевской области с помощью ударных дронов. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Первые подробности

Как отмечается, в Белоцерковском районе произошло возгорание складского помещения.

В Обуховском районе возник пожар в частном жилом доме, повреждено хозяйственное строение.

Службы экстренной помощи оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

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Последствия

Обстрел Киевской области
Обстрел Киевской области
Обстрел Киевской области
Обстрел Киевской области

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что "шахеды" атаковали Киевскую область, работала ПВО. Существовала угроза для Киева.

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Автор: 

Киевская область (4756) обстрел (33860) ГСЧС (5269)
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