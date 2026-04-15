"Шахеды" атаковали Киевщину, работала ПВО. Была угроза для Киева (обновлено)
Утром 15 апреля 2026 года войска РФ пытались нанести удар с помощью ударных беспилотников по Киеву и Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Движение вражеских дронов
- Вражеский БПЛА на окраинах Киева в районе Чайки.
- БПЛА направляются в Киев с восточного направления, в настоящее время фиксируются в районах населенных пунктов Дымер, Макаров, Белая Криница.
На данный момент в Киеве объявлена воздушная тревога.
В Киевской области работает ПВО
По данным ОВА, в Киевской области работает ПВО.
Больше подробной информации на данный момент нет.
