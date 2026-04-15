"Шахеди" атакували Київщину, працювала ППО. Була загроза для Києва (оновлено)

Зранку 15 квітня 2026 року війська РФ намагаються атакувати ударними безпілотниками Київ та Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Рух ворожих дронів

Ворожий БпЛА на околицях Києва в районі Чайки

БпЛА прямують до Києва з східного напрямку, наразі фіксуються в районах н.п. Димер, Макарів, Біла Криниця.

У Києві була повітряна тривога. Наразі вже оголошено відбій загрози.

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На Київщині працює ППО

За даними ОВА, в Київській області працює ППО.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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