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РФ атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:31 - Повідомлялося про декілька ударних БпЛА на сході Дніпропетровщини.
О 19:47 - Декілька ударних БпЛА на півночі Чернігівщини курс західний, а також кілька БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.
Оновлена інформація
О 01:05 - Харківщина: БпЛА курсом на Златопіль, Вільшани, Люботин.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що надвечір 14 квітня Росія спрямувала на Черкаську область ударні БпЛА, унаслідок чого загинула дитина, є поранені.
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