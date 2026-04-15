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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:31 - Повідомлялося про декілька ударних БпЛА на сході Дніпропетровщини.

О 19:47 - Декілька ударних БпЛА на півночі Чернігівщини курс західний, а також кілька БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.

Оновлена інформація

О 01:05 - Харківщина: БпЛА курсом на Златопіль, Вільшани, Люботин.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

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