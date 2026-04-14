Харків замовив антидронові сітки для обласних доріг за 3 мільярди

Державне підприємство "Дороги Харківщини" Харківської обласної державної адміністрації в березні за результатами тендерів уклало низку угод на експлуатаційне утримання обласних доріг в 2026-2027 роках на загальну суму 3,04 млрд грн.

Як свідчать дані в системі "Прозорро", крім традиційних видів дрібного ремонту доріг (ліквідація вибоїн, зимове чищення, нанесення розмітки тощо) цього разу вперше замовили влаштування антидронових конструкцій. На них припадає приблизно 15-20% цих підрядів, передають Наші гроші.

Ціни за роботу

Розцінки на антидроновий захист в кошторисах "Доріг Харківщини" приблизно відповідають тим, які були першими в "Прозорро" в грудні 2025 року в підрядах Служби відновлення в Харківській області з компанією "Автострада".

У "Автостради" влаштування розтяжок з металевого дроту між опорами коштувало 32 грн за 1 метр.

У підрядників обладміністрації – від 33 грн до 40 грн.

Вартість встановлення металевих опор у "Автостради була близько 3 500 грн за штуку.

У нових контрактах – від 2 300 грн до 2 800 грн.

Монтаж захисної сітки у "Автостради" коштував 28 грн за 1 квадратний метр.

Нині – від 28 грн до 33 грн.

Учасники торгів

"Автострада" не брала участі в торгах "Доріг Харківщини", а підряди поділили такі компанії:

ТОВ "Автомагістраль-Південь" (887 млн грн, власник Олександр Бойко),

ТОВ "Славдорстрой" (819 млн грн, Олександр Ломакін),

ТОВ "Ростдорстрой" (543 млн грн, Юрій Шумахер і Євген Коновалов),

ТОВ "Євробуд-плюс" (432 млн грн, Карен Антонян),

ТОВ "Регіон-Буд" (361 млн грн, Марина Мисікова).

Порівняно новачком серед цих підрядників є ТОВ "Регіон-Буд". У відкритих джерелах мало згадок про власницю фірми Марину Олександрівну Мисікову.

Нинішній підряд розміром 361 млн грн є найбільшим в історії фірми. За даними Clarity-Project, разом sз цим підрядом фірма вигравала тендери на 808 млн грн, всі були в Харківській області – або від місцевої обладміністрації, або від міських та сільрад на території області.

"Регіон-Буд" входить у консорціум "Будівельно-дорожня компанія". Одним із його учасників є фірма ТОВ "Будівельна фірма "Фан-Cіті" Олексія Ярославського, це брат відомого підприємця Олександра Ярославського.

Керівником консорціуму є Денис Місіков. У 2020 році він подавав декларацію як кандидат на посаду Радника патронатної служби голови Харківської обласної державної адміністрації. У декларації була вказана дружина Місікова Олена Олександрівна.

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У березні повідомлялося, що Харківська міськрада замовила реконструкцію набережної за 109 млн грн.

У січні цього року повідомлялося, що комунальне підприємство "Обласна клінічна лікарня" Харківської облради уклало угоду з консорціумом "Білдінг Груп" вартістю 2,64 млрд грн на реконструкцію будівель з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту (сховища).

Також у січні КП "Харківські теплові мережі" Харківської міської ради замовило ТОВ "Інтех СК" будівництво модульних транспортабельних котелень у Харкові для резервного живлення на суму 40,89 млн грн.