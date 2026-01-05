Проєкт "Ковчег": Харківська ОДА віддала улюбленому підряднику ще 2,6 мільярда на будівництво підземної лікарні

Комунальне підприємство "Обласна клінічна лікарня" Харківської облради уклало угоду з консорціумом "Білдінг груп" вартістю 2,64 мільярда гривень на реконструкцію будівель з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту (сховища).

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про будівництво підземної лікарні у Харкові по просп.Незалежності,13. Керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов називав його проєктом "Ковчег" і розповідав, що така споруда буде єдиною в Україні і Європі.

Однак підряд розраховано на три роки, тобто підземна лікарня запрацює лише у 2029 році.

Джерела фінансування для цього будівництва ще не визначені. В контракті вказаний календарний графік з розбивкою робіт приблизно порівну на три роки. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у контексті фінансування проєкту розповідав, що "йдеться і про кошти державного бюджету, підтримку міжнародних партнерів та кошти місцевих бюджетів".

При цьому передбачені проєктним кошторисом ціни будматеріалів суттєво завищені, зауважує видання.

Наприклад, чверть мільярда гривень передбачено витратити на бетони В25 (М 350) по 6 164 грн за кубометр (з ПДВ). Водночас місцеві постачальники пропонують такі марки бетону значно дешевше – від 3 710 грн до 4 572 грн за кубометр.

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Єдиним конкурентом переможця тендеру було ТДВ "Житлобуд-2", яке запропонувало вищу ціну і не стало знижувати її на аукціоні для перемоги.

Обласна клінічна лікарня знаходиться в підпорядкування обласної влади. Тому не дивно, що підрядником знову став консорціум "Білдінг груп".

Як повідомлялося, за останні півроку "Білдінг груп" отримала по лінії Харківської обладміністрації великі підряди на ремонт ще двох лікарень: на добудову "Обласного центру онкології" в Харкові за 3 млрд грн та реконструкції Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі за 1,04 млрд грн.

Консорціум "Білдінг Груп" (Харків) заснований місцевими фірмами: ТОВ "Індастріал Білдінг Груп" Наталії Головко і ПП "Будівельна фірма "Промтекс" Станіслава Бровіна і Руслана Малого. Консорціумом керує Сергій Кубарєв.

Фірма "Індастріал Білдінг Груп" із 2017 року отримала підрядів на 554,53 млн грн, а фірма "Промтекс" із 2016 року – на 3,73 млрд грн.