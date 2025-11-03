"Велике будівництво" повертається: Харківська ОДА віддала улюбленому підряднику 3 мільярди на добудову онкоцентру

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) 29 жовтня уклав угоду з консорціумом "Білдінг Груп" на будівництво онкоцентру очікуваною за 3 мільярда гривень.

Консорціум отримав підряд без конкуренції, бо був єдиним учасником тендеру, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про першу чергу будівництва комплексу КНП "Обласний центр онкології" по вул. Лісопарківська, 4 у Харкові. Завершити роботи мають до 25 грудня 2028 року.

У плані закупівлі сказано, що вона фінансується через місцевий бюджет за класифікацією "Реалізація публічних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров’я". У тендерній документації зазначено, що "Закупівля здійснюються в рамках Ukraine Facility".

При цьому замовник зможе сплатити підряднику аванс на підставі рахунку-фактури для організації виконання робіт і придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30% від річного обсягу робіт.

При цьому, вже наступного дня до договору внесли зміну на випадок пошкодження нового об'єкта на випадок "випадкового знищення або пошкодження".

Зокрема, встановлено, що "сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків".

Цей онкоцентр почали будувати ще в 2019 році, у 2021 році об’єкт включили у програму Володимира Зеленського "Велике будівництво". Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році договори з підрядниками розірвали, загалом сплативши за вже виконані роботи понад 210 млн грн.

Недобудований онкоцентр у Харкові

Перша черга будівництва передбачає добудову першої частини лікувально-діагностичного корпусу (хірургічне, приймальне і діагностичне відділення, відділення клінічних| досліджень), енергетичного блоку (газова котельня, чилерна, центральний тепловий пункт), станції лікувальних газів і двох трансформаторних підстанцій, а також влаштування захисної споруди цивільного захисту. Укриття з підземним переходом розраховане на 1 100 осіб.

У січні 2025 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідав про перспективи добудови об'єкта так:

"На цей рік вже передбачено кошти Міністерством охорони здоров’я в розмірі 50 млн. Завершимо коригування проєкту ми за кошти обласного бюджету, а це приблизно 24 млн грн, тому що проєкт масштабний, який коштує більше ніж півтора мільярда гривень. Оці перші 50 млн – це на відновлення будівництва. І у нас є домовленість із міністерством, що цими 50 млн ми не обмежимося. Скільки встигнуть зробити підрядники, стільки і будуть вони робити".

Що відомо про консорціум "Білдінг Груп"

Як повідомлялося, у вересні Департамент капітального будівництва Харківської ОДА вже замовив консорціуму "Білдінг Груп" реконструкцію корпусу лікарні в Ізюмі вартістю 1,05 мільярда гривень за кошти обласного бюджету.

За умовами угоди, підрядник має до кінця наступного року виконати реконструкцію медичного комплексу КНП "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" у місті Ізюм, зруйнований внаслідок російських бомбардувань. Водночас російські війська зараз ведуть новий наступ у напрямку деокупованого у 2022 році міста, а до лінії боєвого зіткнення від нього залишилось всього 30 кілометрів. Саме місто регулярно обстрілюється.

До складу консорціуму "Білдінг Груп" входять компанії "Будівельна фірма "Промтекс" Руслана Малого та Станіслава Бровіна та "Індастріал Білдінг Груп" Наталії Головко. Власниками консорціуму вказані всі троє – Головко, Малий та Бровін.

За даними аналітичної системи YouControl, консорціум "Білдінг Груп" пов’язаний з інвестиційно-будівельною корпорацією "Авантаж", ключовою особою якої є колишній депутат Харківської міської ради, а згодом нардеп від "Партії регіонів" Анатолій Денисенко.