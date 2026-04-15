Наслідки атаки РФ на Київщину: спалахнула пожежа у будинку та на складі. ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 15 квітня 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Перші подробиці
Як зазначається, на Білоцерківщині виникло загорання складського приміщення.
На Обухівщині виникла пожежа в приватному житловому будинку, пошкоджено господарчу споруду.
Надзвичайники оперативно ліквідували загорання. Без потерпілих.
Наслідки
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, "шахеди" атакували Київщину, працювала ППО. Була загроза для Києва.
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