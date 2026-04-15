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Наслідки атаки РФ на Київщину: спалахнула пожежа у будинку та на складі. ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 15 квітня 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Перші подробиці

Як зазначається, на Білоцерківщині виникло загорання складського приміщення.

На Обухівщині виникла пожежа в приватному житловому будинку, пошкоджено господарчу споруду.

Надзвичайники оперативно ліквідували загорання. Без потерпілих.

Також читайте: Ворог атакував промислову зону у Сумах та завдав кілька повторних ударів під час ліквідації наслідків, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Наслідки

Обстріл Київщини
Обстріл Київщини
Обстріл Київщини
Обстріл Київщини

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, "шахеди" атакували Київщину, працювала ППО. Була загроза для Києва.

Також читайте: Ворог атакував трьома "Іскандерами" та 324 БпЛА. Знешкоджено 309 дронів, - Повітряні сили

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Київська область (4726) обстріл (35231) ДСНС (5417)
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