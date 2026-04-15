Ворог атакував промислову зону у Сумах та завдав кілька повторних ударів під час ліквідації наслідків, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вночі 15 квітня 2026 року Суми знову опинилися під російськими ударами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, ворожий БПЛА влучив по промисловій зоні міста. Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню.

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Окупанти завдавали повторних ударів

Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс повторний удар.

"Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати", - йдеться у повідомленні.

Втім, за даними ДСНС, вже за декілька годин ворог завдав чергового удару по тій же локації. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.









Інформація про постраждалих не надходила.

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