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Ворог атакував промислову зону у Сумах та завдав кілька повторних ударів під час ліквідації наслідків, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Вночі 15 квітня 2026 року Суми знову опинилися під російськими ударами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, ворожий БПЛА влучив по промисловій зоні міста. Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню.
Окупанти завдавали повторних ударів
Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс повторний удар.
"Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати", - йдеться у повідомленні.
Втім, за даними ДСНС, вже за декілька годин ворог завдав чергового удару по тій же локації. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.
Інформація про постраждалих не надходила.
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