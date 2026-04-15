УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12593 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака БпЛА на Суми
1 554 1

Ворог атакував промислову зону у Сумах та завдав кілька повторних ударів під час ліквідації наслідків, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вночі 15 квітня 2026 року Суми знову опинилися під російськими ударами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, ворожий БПЛА влучив по промисловій зоні міста. Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню.

Також читайте: Атака на Суми: кількість постраждалих зросла до 17. ФОТОрепортаж

Окупанти завдавали повторних ударів

Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс повторний удар.

"Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати", - йдеться у повідомленні.

Втім, за даними ДСНС, вже за декілька годин ворог завдав чергового удару по тій же локації. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.

Обстріл Сум
Обстріл Сум
Обстріл Сум
Обстріл Сум

Інформація про постраждалих не надходила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вдруге за день атакувала безпілотником житловий будинок у Сумах: 14 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлення)

Автор: 

обстріл (35231) Сумська область (4911) Суми (1169) Сумський район (680)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 