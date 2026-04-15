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Враг атаковал промышленную зону в Сумах и нанес несколько повторных ударов во время ликвидации последствий, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Ночью 15 апреля 2026 года Сумы вновь подверглись российским ударам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, вражеский БПЛА попал в промышленную зону города. Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
Оккупанты наносили повторные удары
Во время тушения пожара по месту, где работали спасатели, враг нанес повторный удар.
"Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги возгорания удалось ликвидировать", - говорится в сообщении.
Впрочем, по данным ГСЧС, уже через несколько часов враг нанес очередной удар по той же локации. Специалисты ГСЧС повторно ликвидировали пожар.
Информация о пострадавших не поступала.
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