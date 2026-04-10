РФ второй раз за день атаковала беспилотником жилой дом в Сумах: есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером 10 апреля российские войска нанесли удар беспилотником по жилому дому в Сумах. По предварительным данным, есть пострадавшие. 

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Сумы. РФ в очередной раз нанесла удар беспилотником по жилому дому", — говорится в сообщении.

  • Прицельный удар по гражданской инфраструктуре.
  • Предварительно, есть пострадавшие.

"Все последствия уточняются. Угроза сохраняется. Берегите себя и своих близких", — добавили в ОВА.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил: "Снова попадание в центральной части Сум, в многоэтажку - нижний этаж. Произошло возгорание. Есть пострадавшие, в том числе и дети. Травмированным оказывается медицинская помощь.

Идет эвакуация жителей.

Осуществлено ​​блокирование территории удара".

суми
суми

Напомним, сегодня в Ковпаковском районе Сум российский беспилотник попал в жилой дом. Вследствие атаки произошел пожар, одна женщина обратилась к медикам из-за острой стрессовой реакции.

Суми під атакою БпЛА, підари у яких намагаються використовувати відносно нову тактику атаки:

безпілотник досить високо кружляє по колу, проте з кожним наступним колом висота польоту знижується.

Перед заходом на ціль, тобто на останньому колі, ймовірно, вимикається двигун, більш за все, планерує, наближаючись до цілі беззвучно.

Виявити наближення БПЛА в такому випадку вкрай важко. (с)
10.04.2026 23:08 Ответить
ЗСУ, де удари по москві? ГУР, де підрив москви зсередини?
10.04.2026 23:10 Ответить
То буде порушенням перемірія!
10.04.2026 23:55 Ответить
На хрєн та москва? Москва це як клопи - паразити які смокчуть кров з усього **********. Не буде крові здохне паразит. Склади та НПЗ навколо москви майже не захищені. Можна бити на вибір з максимальною ефективністю і найменшими втратами. І їм тоді доведеться захищати склади, а не клопів в москві. І от тоді ми вдаримо же по москві. Просто для розрухи. По "скрєпним" обєктам типу "мавзолєя" сифілітика і пасивного підараса Бланка...
11.04.2026 00:17 Ответить
На жителях мацви тримається вся економіка. Змусити їх втекти і імперастії не стане.
11.04.2026 00:24 Ответить
Кожний удар по Сумах має призводити до дзеркального удару по Бєлгороду. Пора закінчувати гру "в гуманізм". Кишки їх жінок та дітей мають висіти на гілках дерев, лікарні розслітатися на порох. Все як у нас! Все що кацапня принесла нам має поернутися до них. І хай весь світ це бачить! Їм пофіг наші діти - будуть пофіг і кацапські.
11.04.2026 00:08 Ответить
Лише по москві! Лише життя моцкаля має значення для імперастії.
11.04.2026 00:11 Ответить
Кацапи- нежить.
11.04.2026 00:12 Ответить
 
 