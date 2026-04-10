РФ второй раз за день атаковала беспилотником жилой дом в Сумах: есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером 10 апреля российские войска нанесли удар беспилотником по жилому дому в Сумах. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Сумы. РФ в очередной раз нанесла удар беспилотником по жилому дому", — говорится в сообщении.

Прицельный удар по гражданской инфраструктуре.

Предварительно, есть пострадавшие.

"Все последствия уточняются. Угроза сохраняется. Берегите себя и своих близких", — добавили в ОВА.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил: "Снова попадание в центральной части Сум, в многоэтажку - нижний этаж. Произошло возгорание. Есть пострадавшие, в том числе и дети. Травмированным оказывается медицинская помощь.

Идет эвакуация жителей.

Осуществлено ​​блокирование территории удара".





Напомним, сегодня в Ковпаковском районе Сум российский беспилотник попал в жилой дом. Вследствие атаки произошел пожар, одна женщина обратилась к медикам из-за острой стрессовой реакции.